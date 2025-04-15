Акції в Азії зростають на сподіваннях на нові митні послаблення Трампа. Китай падає

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок на тлі наполегливих сподівань на те, що президент США Дональд Трамп надасть більше винятків зі своїх торговельних митних планів, хоча зростання було обмежене невизначеністю щодо нових зборів і назріваючою торговельною війною.

Китайські акції були в аутсайдерах, коливаючись між прибутками і збитками на ранкових торгах, оскільки Пекін був втягнутий в гостру торгову суперечку зі Сполученими Штатами. Хоча місцеві акції отримали деяке полегшення від винятків у митах Трампа, це було обмежено тим, що президент дав зрозуміти, що будь-які винятки будуть тимчасовими.

Азійські ринки отримали позитивний імпульс від Волл-стріт, яка два дні поспіль зростала на оптимізмі щодо можливих митних послаблень. Позитивній динаміці Волл-стріт також сприяла низка позитивних банківських прибутків.

Але зростання на Волл-стріт також було обмежене обережністю щодо торгівлі та економіки. Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо впали на торгах в Азії, а ф'ючерс на S&P 500 знизився на 0,1%.

Інвестори також були на межі очікування будь-яких великих коливань на ринках, особливо з урахуванням очікуваних низьких обсягів торгів цього тижня, напередодні свята Страсної п'ятниці.

Японський Nikkei 225, південнокорейський KOSPI та сінгапурський Straits Times були серед найкращих показників в Азії, піднявшись від 0,9% до 1,3%. Усі три індекси зросли завдяки зростанню акцій технологічних компаній, а у випадку Nikkei та KOSPI - ще й акцій автомобільної галузі.

Тайванський зважений індекс також додав близько 1%.

Акції технологічних компаній продемонстрували тривалий ріст після того, як Білий дім дав зрозуміти, що 145%-ві взаємні мита Трампа на Китай не стосуватимуться електроніки - тенденція, яка провіщає менше короткострокових перебоїв у цій галузі.

Але Трамп виступив проти цього, заявивши, що виключення було тимчасовим і що він незабаром оприлюднить окремі мита на електроніку. ЗМІ повідомляли, що його адміністрація вже досліджує імпорт електроніки.

Проте в понеділок Трамп припустив, що він також може зменшити деякі з 25% мит на автомобілі, щоб зменшити їхній вплив на економіку, і його коментарі спричинили зростання акцій автомобільних компаній з великою часткою американського виробництва.

Японські Honda Motor і Toyota Motor Corp зросли майже на 5% кожна, а південнокорейська Hyundai додала 3,7%.

Азійські ринки також зросли на сподіваннях на подальше зниження мит у США. Австралійський ASX 200 виріс на 0,5% після того, як протокол засідання Резервного банку наприкінці березня показав, що політики не мають чіткого уявлення про те, коли вони знизять відсоткові ставки наступного разу.

Франчайзинговий оператор фаст-фуду Collins Foods Ltd став аутсайдером в Австралії, впавши більш ніж на 4% після того, як він повідомив про знецінення своїх нідерландських операцій.

Японський індекс TOPIX додав 1%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились без змін після сильного ралі на місцевих ринках минулого тижня. Дані по інфляції в Індії за березень будуть опубліковані пізніше у вівторок.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite знизились приблизно на 0,3%, в той час як гонконгський індекс Hang Seng не змінився після позитивного старту.

Невизначеність щодо китайської економіки зросла в умовах запеклої торговельної війни з США, особливо після того, як Пекін запровадив 125%-ві мита у відповідь на американські товари.

Декілька аналітиків знизили свої прогнози зростання Китаю через негативний вплив торговельної війни.

Зараз основна увага прикута до даних по валовому внутрішньому продукту Китаю за перший квартал, які будуть опубліковані в середу. Очікується, що вони покажуть, чи прискорилося зростання на тлі низки агресивних заходів стимулювання з боку Пекіна до кінця 2024 року.