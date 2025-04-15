Долар стабільний, а трейдери борються з митною невизначеністю та волатильністю

Долар був стабільним у вівторок, але залишався близьким до трирічного мінімуму по відношенню до євро та шестимісячного мінімуму по відношенню до єни, якого він досяг минулого тижня, оскільки інвестори намагалися розібратися в неоднозначних змінах щодо мит у США.

Тим не менш, рано вранці в Азії валютні ринки були набагато спокійнішими після потрясінь минулого тижня, які сильно вдарили по долару, незважаючи на зростання прибутковості казначейських облігацій, що підкреслило хитку довіру інвесторів до долара і американських активів.

Долар виріс на 0,27% до 143,53 ієни, але залишився близьким до шестимісячного мінімуму в 142,05, якого він торкнувся в п'ятницю. Курс євро знизився на 0,22% до 1,1324 долара, що трохи нижче трирічного максимуму в 1,1474 долара, досягнутого минулого тижня.

Після падіння до десятирічного мінімуму по відношенню до швейцарського франка минулого тижня, долар виріс на 0,3%. Цього місяця долар подешевшав майже на 8% по відношенню до швейцарського франка, що є найбільшим місячним падінням з грудня 2008 року.

Основна увага ринку зосереджена на постійно мінливих заголовках про мита: вилучення США смартфонів та іншої електроніки з-під дії мит на Китай на вихідних принесло деяке полегшення, хоча коментарі президента Дональда Трампа свідчать про те, що відстрочка, швидше за все, буде нетривалою.

Запровадження Трампом, а потім раптове відтермінування мит на товари, що імпортуються до США, посіяло плутанину, додавши невизначеності для інвесторів та політиків у всьому світі.

Кіран Вільямс, голова Asia FX в InTouch Capital Markets, сказав, що політична плутанина і підрив довіри інвесторів сприяють повільному, але впевненому відтоку доларових активів.

«Нещодавня відмова від мит у США дещо послабила гостру тривогу на ринку, пом'якшивши привабливість долара як валюти-прихістку в найближчій перспективі».

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США була стабільною на рівні 4,354% після падіння майже на 13 базисних пунктів на попередній сесії.

Минулого тижня дохідність зросла приблизно на 50 базисних пунктів, що стало найбільшим тижневим приростом за останні два десятиліття, оскільки аналітики та інвестори поставили під сумнів статус облігацій як найбезпечнішого активу в світі.

"Минулий тиждень був присвячений зменшенню боргового навантаження, ліквідації та перерозподілу фінансів з американських активів. Цього тижня тон більш спокійний, оскільки тиждень скорочений через свята", - сказав Прашант Ньюнаха, старший стратег по ставках в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в TD Securities.

«Задати тон допомогли "голубині" коментарі чиновників ФРС, які свідчать про те, що вони дивляться не тільки на інфляцію».

Голова ФРС Крістофер Воллер заявив в понеділок, що митна політика адміністрації Трампа є серйозним шоком для економіки США, що може змусити Федеральну резервну систему знизити процентні ставки, щоб запобігти рецесії, навіть якщо інфляція залишиться високою.

Трейдери закладають в ціну 86 базисних пунктів зниження ставки ФРС до кінця року, свідчать дані LSEG.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести інших одиниць, був на рівні 99,864, недалеко від трирічного мінімуму, якого він досяг минулого тижня. Цього місяця індекс знизився більш ніж на 4%, що є найбільшим місячним падінням з листопада 2022 року.

Курс фунта стерлінгів був стабільним на рівні $1,31825. Австралійський долар виріс на 0,23% до $0,63415, а новозеландський долар - на 0,41% до $0,58985.