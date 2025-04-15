Фінансові новини
- |
- 15.04.25
- |
- 03:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяг кредитів у березні зріс на 1,9%, депозитів - на 0,85% - Нацбанк
17:58 14.04.2025 |
Обсяг кредитів у березні зріс на 1,9%, або на 21,4 млрд грн - до 1 трлн 143,2 млрд грн, тоді як депозитів - на 0,85%, або на 23,3 млрд грн, до 2 трлн 756,9 млрд грн, таку інформацію опублікував Національний банк України на своєму сайті.
Згідно із нею, основне зростання кредитів відбулося за рахунок корпоративного сектору - на 2,05%, або на 16,9 млрд грн, до 844 млрд грн.
Зазначається, що гривневі кредити бізнесу збільшилися на 2,8%, або на 16,4 млрд грн - до 601,9 млрд грн, тоді як валютні додали всього 0,3%, або $0,02 млрд, сягнувши $5,85 млрд у доларовому еквіваленті.
Водночас домашні господарства збільшили обсяг гривневих кредитів на 1,2%, або на 6,1 млрд грн - до 277,8 млрд грн, тоді як валютні кредити в березні скоротилися відразу на 9,8% - до $238 млн.
Щодо депозитів, то їхнє зростання у березні відбулося за рахунок корпоративного сектору, який збільшив їх на 2,2% або на 32,6 млрд грн - до 1 трлн 484,8 млрд грн, тоді як обсяг депозитів домашніх господарств зменшився на 0,3%, або на 3,69 млрд грн - до 1 трлн 223,7 млрд грн.
НБУ уточнив, що юрособи збільшили обсяг депозитів в гривні у березні на 3,1%, або на 32,4 млрд грн - до 1 трлн 82,1 млрд грн, тоді як валютні депозити залишилися майже без змін - $9,71 млрд у доларовому еквіваленті.
Щодо населення, то депозити зменшилися за рахунок гривневих, які скоротилися на 1,1%, або на 9,2 млрд грн - до 799,6 млрд грн, тоді як валютні депозити виросли на 1,4%, або на $0,14 млрд - до $10,23 млрд.
Як повідомлялося, обсяг кредитів у лютому зріс на 1,4%, або на 15,9 млрд грн - до 1 трлн 121,3 млрд грн, тоді як депозитів - на 0,4%, або на 9,9 млрд грн, до 2 трлн 733,7 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія передала Україні ще $1 мільярд на оборону за рахунок заморожених активів РФ
|Трамп каже, що «не має нічого спільного» з війною Росії проти України
|Зеленський пояснив, чому ЗСУ не проводять великі операції з деокупації
|Мерц не відкидає перспективи поставок Україні ракет Taurus
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Обсяг кредитів у березні зріс на 1,9%, депозитів - на 0,85% - Нацбанк
|Продаж активів збанкрутілих банків торік приніс Фонду гарантування вкладів ₴3,8 мільярда
|Долар США дешевшає до фунта та єни, стабільний до євро
|Середня ставка за депозитами юросіб у березні зросла до 9,4%, фізосіб залишились на рівні 10,5% - НБУ
|Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $3700 через ризики рецесії
|Обсяг готівки в Україні скоротився на 17 мільярдів. Найбільше зростає кількість банкнот на 1000 гривень
Бізнес
|DOGE Маска звільнив експертів NHTSA, які контролювали безпеку авто в Tesla
|ChatGPT тепер пам'ятає все! Нове оновлення дасть змогу ШІ враховувати всі бесіди, а не тільки активну
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+
|Adobe додає до Photoshop та Premiere Pro агентів штучного інтелекту
|BYD представила в Європі преміальний бренд Denza і модель Z9GT, яка розгортається на місці
|WSJ: ЄС побудує мережу ШІ-гігафабрик для конкуренції з Китаєм і США