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Обсяг кредитів у березні зріс на 1,9%, депозитів - на 0,85% - Нацбанк

17:58 14.04.2025 |

Фінанси

 

Обсяг кредитів у березні зріс на 1,9%, або на 21,4 млрд грн - до 1 трлн 143,2 млрд грн, тоді як депозитів - на 0,85%, або на 23,3 млрд грн, до 2 трлн 756,9 млрд грн, таку інформацію опублікував Національний банк України на своєму сайті.

Згідно із нею, основне зростання кредитів відбулося за рахунок корпоративного сектору - на 2,05%, або на 16,9 млрд грн, до 844 млрд грн.

Зазначається, що гривневі кредити бізнесу збільшилися на 2,8%, або на 16,4 млрд грн - до 601,9 млрд грн, тоді як валютні додали всього 0,3%, або $0,02 млрд, сягнувши $5,85 млрд у доларовому еквіваленті.

Водночас домашні господарства збільшили обсяг гривневих кредитів на 1,2%, або на 6,1 млрд грн - до 277,8 млрд грн, тоді як валютні кредити в березні скоротилися відразу на 9,8% - до $238 млн.

Щодо депозитів, то їхнє зростання у березні відбулося за рахунок корпоративного сектору, який збільшив їх на 2,2% або на 32,6 млрд грн - до 1 трлн 484,8 млрд грн, тоді як обсяг депозитів домашніх господарств зменшився на 0,3%, або на 3,69 млрд грн - до 1 трлн 223,7 млрд грн.

НБУ уточнив, що юрособи збільшили обсяг депозитів в гривні у березні на 3,1%, або на 32,4 млрд грн - до 1 трлн 82,1 млрд грн, тоді як валютні депозити залишилися майже без змін - $9,71 млрд у доларовому еквіваленті.

Щодо населення, то депозити зменшилися за рахунок гривневих, які скоротилися на 1,1%, або на 9,2 млрд грн - до 799,6 млрд грн, тоді як валютні депозити виросли на 1,4%, або на $0,14 млрд - до $10,23 млрд.

Як повідомлялося, обсяг кредитів у лютому зріс на 1,4%, або на 15,9 млрд грн - до 1 трлн 121,3 млрд грн, тоді як депозитів - на 0,4%, або на 9,9 млрд грн, до 2 трлн 733,7 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит
 

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