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АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає до фунта та єни, стабільний до євро

15:57 14.04.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США вдень у понеділок знижується до фунта стерлінгів та єни, але стабільний до євро.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,48%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Минулого тижня американський президент Дональд Трамп повідомив про призупинення дії тарифів щодо більшості торговельних партнерів США на 90 днів, однак щодо Китаю діятиме безпрецедентне мито в 145%.

У вихідні в американській пресі з'явилися повідомлення про те, що влада США скасувала дію нещодавно запроваджених у відповідь імпортних мит на десятки видів електроніки, зокрема комп'ютери, мобільні телефони, роутери і деякі мікрочіпи.

Пізніше Трамп заявив, що оголосить про запровадження мит на імпорт електроніки в найближчому майбутньому. Він також пообіцяв незабаром оголосити про мита на фармацевтичні препарати.

Євро за даними на 14:25 кч коштує $1,1360 порівняно з $1,1362 на закриття торгів минулої п'ятниці.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,3173 порівняно з $1,3086 за підсумками минулої сесії.

Курс долара щодо єни становить 143,4 єни проти 143,52 єни наприкінці попередніх торгів.

У понеділок влада Японії оприлюднила остаточні дані про промислове виробництво за лютий. За новою оцінкою, обсяг промвиробництва зріс на 2,3% порівняно з січнем і підвищився на 0,1% у річному вираженні. Попередня оцінка вказувала на зростання на 2,5% і 0,3% відповідно.

Японії потрібно вжити заходів для зміцнення єни, зокрема за рахунок підвищення промислової конкурентоспроможності, заявив голова ради досліджень політики при Ліберально-демократичній партії країни Іцунорі Онодера.

Курс американської валюти до офшорного юаня піднімається на 0,5% і торгується на позначці 7,3188 юаня.

Китайський експорт у березні збільшився на 12,4% у річному вираженні, імпорт знизився на 4,3%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу КНР у березні збільшилося до $102,64 млрд порівняно з $58,65 млрд у тому самому місяці 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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