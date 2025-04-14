Середня ставка за депозитами юросіб у березні зросла до 9,4%, фізосіб залишились на рівні 10,5% - НБУ

Середня ставка за гривневими депозитами юридичних осіб у березні зросла на 0,29 відсоткового пункта (в.п.) - до 9,36% річних, тоді як за валютними знизилася на 0,07 в.п. - до 0,75%, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з його інформацією, середня ставка за гривневими депозитами фізосіб у березні зменшилась на 0,07 в.п. - до 10,47% річних, а за валютними залишилася на рівні 1,0% річних.

В той же час середня ставка за кредитами корпоративному сектору у гривні зросла у березні на 0,24 в.п. - до 15,62%, у валюті - на 0,05 в.п., до 6,27%.

Щодо кредитів населенню, то вони подорожчали на 0,89 в.п. - до 35,92%.

Одночасно середня ставка за кредитами на міжбанківському ринку у березні підросла на 0,98 в.п. - до 16,5%, тоді як ставка за кредитами "овернайт" зменшилась на 2,31 в.п. - до 13,69% річних.

Як повідомлялось, Нацбанк у березні підвищив облікову ставку ще на 1 в.п. - до 15,5% річних.

Середня ставка за гривневими депозитами юридичних осіб у лютому зросла на 0,34 в. п. - до 9,07% річних, тоді як для валютних залишилася на рівні 0,82%.