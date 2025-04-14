Фінансові новини
- |
- 14.04.25
- |
- 17:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Середня ставка за депозитами юросіб у березні зросла до 9,4%, фізосіб залишились на рівні 10,5% - НБУ
14:22 14.04.2025 |
Середня ставка за гривневими депозитами юридичних осіб у березні зросла на 0,29 відсоткового пункта (в.п.) - до 9,36% річних, тоді як за валютними знизилася на 0,07 в.п. - до 0,75%, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).
Згідно з його інформацією, середня ставка за гривневими депозитами фізосіб у березні зменшилась на 0,07 в.п. - до 10,47% річних, а за валютними залишилася на рівні 1,0% річних.
В той же час середня ставка за кредитами корпоративному сектору у гривні зросла у березні на 0,24 в.п. - до 15,62%, у валюті - на 0,05 в.п., до 6,27%.
Щодо кредитів населенню, то вони подорожчали на 0,89 в.п. - до 35,92%.
Одночасно середня ставка за кредитами на міжбанківському ринку у березні підросла на 0,98 в.п. - до 16,5%, тоді як ставка за кредитами "овернайт" зменшилась на 2,31 в.п. - до 13,69% річних.
Як повідомлялось, Нацбанк у березні підвищив облікову ставку ще на 1 в.п. - до 15,5% річних.
Середня ставка за гривневими депозитами юридичних осіб у лютому зросла на 0,34 в. п. - до 9,07% річних, тоді як для валютних залишилася на рівні 0,82%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський пояснив, чому ЗСУ не проводять великі операції з деокупації
ТОП-НОВИНИ
|Мерц не відкидає перспективи поставок Україні ракет Taurus
|Зеленський: Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд
|Трамп: Росія атакувала Суми «помилково»
|План Келлога з «поділу» України. Про що він насправді?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Продаж активів збанкрутілих банків торік приніс Фонду гарантування вкладів ₴3,8 мільярда
|Долар США дешевшає до фунта та єни, стабільний до євро
|Середня ставка за депозитами юросіб у березні зросла до 9,4%, фізосіб залишились на рівні 10,5% - НБУ
|Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $3700 через ризики рецесії
|Обсяг готівки в Україні скоротився на 17 мільярдів. Найбільше зростає кількість банкнот на 1000 гривень
|Список ненадійних інвестпроєктів НКЦПФР поповнився 5-ма кейсами
Бізнес
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+
|Adobe додає до Photoshop та Premiere Pro агентів штучного інтелекту
|BYD представила в Європі преміальний бренд Denza і модель Z9GT, яка розгортається на місці
|WSJ: ЄС побудує мережу ШІ-гігафабрик для конкуренції з Китаєм і США
|Prada купує Versace за $1,38 млрд. Бренд повертається до Італії після семи років у США
|Аналітики Goldman Sachs, UBS і Mizuho знизили прогнозні ціни акцій Tesla