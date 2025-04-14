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АНАЛІТИКА

Обсяг готівки в Україні скоротився на 17 мільярдів. Найбільше зростає кількість банкнот на 1000 гривень

13:09 14.04.2025 |

Фінанси, Економіка

Обсяг готівки в Україні скоротився на 17 мільярдів. Найбільше зростає кількість банкнот на 1000 гривень

 

Станом на 1 квітня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, з початку року зменшилася на 2,1%, або на 17,3 млрд грн, та становила 805,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що зменшення готівки в обігу пов'язано з сезонними факторами - традиційно у першому кварталі року відбувається вилучення з обігу готівки, що була випущена в минулі періоди.

Наразі у готівковому обігу перебуває 2,5 млрд банкнот на загальну суму 796,8 млрд грн, а також 14,9 млрд монет (без пам'ятних та інвестиційних) на 8,2 млрд грн.

На одного жителя України на початок квітня припадали 61 банкнота і 187 монет (на 1 січня - 63 та 186 штук відповідно).

Водночас найменше в готівковому обігу банкнот 50 гривень, а монет - 10 гривень (4,4% та 1,9% відповідно).

"Динаміка обсягів банкнот та монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту за перший квартал 2025 року припадав на банкноти номіналом 1 000 гривень та монети номіналом 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 3% та 5,4% відповідно, порівняно з початком цього року", - додали в НБУ.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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