Фінансові новини
- |
- 14.04.25
- |
- 17:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Список ненадійних інвестпроєктів НКЦПФР поповнився 5-ма кейсами
12:56 14.04.2025 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вдруге за квітень додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів пʼять кейсів, повідомляється у Телеграм-каналі регулятора у понеділок.
До переліку сумнівних проєктів увійшли торгові платформи Finalto Trading Limited, RaceTrader, Stockity, ROLEXJT, а також платформа для інвестицій у криптовалюту з ШІ-асистентом Quant AI.
Список, що доступний на офіційній вебсторінці Комісії у розділі "Захист прав інвесторів", налічує вже 429 сумнівних інвестпроєктів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський пояснив, чому ЗСУ не проводять великі операції з деокупації
ТОП-НОВИНИ
|Мерц не відкидає перспективи поставок Україні ракет Taurus
|Зеленський: Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд
|Трамп: Росія атакувала Суми «помилково»
|План Келлога з «поділу» України. Про що він насправді?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Продаж активів збанкрутілих банків торік приніс Фонду гарантування вкладів ₴3,8 мільярда
|Долар США дешевшає до фунта та єни, стабільний до євро
|Середня ставка за депозитами юросіб у березні зросла до 9,4%, фізосіб залишились на рівні 10,5% - НБУ
|Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото до $3700 через ризики рецесії
|Обсяг готівки в Україні скоротився на 17 мільярдів. Найбільше зростає кількість банкнот на 1000 гривень
|Список ненадійних інвестпроєктів НКЦПФР поповнився 5-ма кейсами
Бізнес
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+
|Adobe додає до Photoshop та Premiere Pro агентів штучного інтелекту
|BYD представила в Європі преміальний бренд Denza і модель Z9GT, яка розгортається на місці
|WSJ: ЄС побудує мережу ШІ-гігафабрик для конкуренції з Китаєм і США
|Prada купує Versace за $1,38 млрд. Бренд повертається до Італії після семи років у США
|Аналітики Goldman Sachs, UBS і Mizuho знизили прогнозні ціни акцій Tesla