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Список ненадійних інвестпроєктів НКЦПФР поповнився 5-ма кейсами

12:56 14.04.2025 |

Фінанси

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вдруге за квітень додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів пʼять кейсів, повідомляється у Телеграм-каналі регулятора у понеділок.

До переліку сумнівних проєктів увійшли торгові платформи Finalto Trading Limited, RaceTrader, Stockity, ROLEXJT, а також платформа для інвестицій у криптовалюту з ШІ-асистентом Quant AI.

Список, що доступний на офіційній вебсторінці Комісії у розділі "Захист прав інвесторів", налічує вже 429 сумнівних інвестпроєктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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