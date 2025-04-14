Список ненадійних інвестпроєктів НКЦПФР поповнився 5-ма кейсами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) вдруге за квітень додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів пʼять кейсів, повідомляється у Телеграм-каналі регулятора у понеділок.

До переліку сумнівних проєктів увійшли торгові платформи Finalto Trading Limited, RaceTrader, Stockity, ROLEXJT, а також платформа для інвестицій у криптовалюту з ШІ-асистентом Quant AI.

Список, що доступний на офіційній вебсторінці Комісії у розділі "Захист прав інвесторів", налічує вже 429 сумнівних інвестпроєктів.