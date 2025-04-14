Європейські ринки акцій зростають на новинах про мита на електроніку

Фондові ринки Європи зростають у понеділок на новинах про те, що США виключили десятки видів електроніки з мит у відповідь.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:44 EET піднявся на 2,13% і становив 497,19 пункту.

Британський FTSE 100 додав 1,88%, німецький DAX - 2,5%, французький CAC 40 - 2,15%, італійський FTSE MIB - 2,4%, іспанський IBEX 35 - 1,83%.

У вихідні в американських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що влада США виключила з нещодавно запроваджених у відповідь імпортних мит десятки видів електроніки, зокрема комп'ютери, мобільні телефони та деякі мікрочипи.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить про мита на імпорт напівпровідників найближчими днями. Відповідаючи на запитання репортера про тарифи на електроніку, таку як смартфони та планшети, Трамп сказав: "Про це буде оголошено дуже скоро, і ми обговорюватимемо це, але ми також поговоримо з компаніями".

"Як ми вчинили зі сталлю, як ми вчинили з автомобілями, як ми вчинили з алюмінієм (...), ми зробимо те саме з напівпровідниками, чипами та багатьма іншими речами", - пояснив він, зазначивши, що хотів би, щоб чипи, напівпровідники та інші товари вироблялися в США.

Президент США також пообіцяв дуже скоро оголосити про мита на фармацевтичні препарати.

"Встановивши тарифи для компаній, які перебувають за межами цієї країни, ми плануємо виробляти наші ліки в США, щоб у разі війни, у разі чого завгодно, ми не залежали від Китаю і різних інших країн", - сказав Трамп.

Найбільше зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 демонструють котирування акцій французької нафтопереробної компанії Rubis (+8,7%), французького чипмейкера Soitec (+7,1%), швейцарського виробника устаткування комп'ютерної периферії Logitech International (+7%), французького виробника сталевої продукції Vallourec (+5,3%), данського виробника слухових апаратів GN Store Nord (+5,1%).

Папери інших виробників напівпровідникової продукції теж дорожчають, зокрема STMicroelectronics (+2,9%), ASML Holding (+3,1%), BE Semiconductor Industries (+4,2%), Infineon Technologies (+3,7%), ASM International (+2,7%).

Підвищується капіталізація банків, зокрема Deutsche Bank - на 5%, Commerzbank - на 2,3%, BNP Paribas - на 4,1%, Societe Generale - на 3,6%, Standard Chartered - на 4,1%, HSBC - на 2,7%, Barclays - на 4,3%, Santander - на 3,1%.

Зростають котирування паперів виробників люксових товарів, зокрема Kering (+2%), LVMH (+1,2%), Moncler (-1,6%), Hermes (+1,8%), Burberry (+2,5%).

Акції європейських автовиробників також додають у ціні: Stellantis - на 3,8%, Mercedes-Benz Group - на 2,6%, Bayerische Motoren Werke AG - на 2,9%, Volvo AB - на 2,4%, Renault - на 2,8%, Volkswagen - на 2,5%.

Збільшують капіталізацію найбільші нафтогазовидобувні компанії, зокрема Shell - на 3,3%, Equinor - на 1,7%, TotalEnergies - на 3,3%, BP Plc - на 4,3%.

Дорожчають папери європейських фармкомпаній: Novo Nordisk - на 3,3%, Novartis - на 2%, AstraZeneca - на 1,7%, Sanofi і Merck - на 2,1%, GSK - на 1,3%, Roche - на 2,5%, Redcare Pharmacy - на 4,5%.

У зниженні лідирують швейцарський ріелтор PSP Swiss Property і британський портал нерухомості Rightmove (-1,3%), бельгійський виробник електричних трансмісій Elia Group (-0,9%), шведські ріелтори Wallenstam (-0,8%) і Fastighets AB (-0,7%).