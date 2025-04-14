Бізнес у зоні високого воєнного ризику цьогоріч залучив понад ₴5 мільярдів доступних кредитів

Від початку 2025 року підприємці, що працюють у зоні високого воєнного ризику, залучили в банках кредитів на суму понад 5 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

«Українські підприємці демонструють високу мотивацію: вони не чекають «кращих часів», а вже зараз інвестують у бізнес, навіть у найжорсткіших умовах. З початку 2025 року у зоні високого воєнного ризику банки видали 930 кредитів на суму понад 5 млрд грн у межах програми «5-7-9%»», - зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За його словами, загалом з 24 лютого 2022 року в таких регіонах профінансовано понад 32 млрд грн, а середньомісячні обсяги кредитування зросли більш ніж удвічі порівняно з показниками 2022-2024 років.

У 2025 році держава передбачила 18 млрд грн на компенсацію процентних ставок для підтримки пільгового кредитування. Для бізнесу у зонах високого воєнного ризику передбачено пільгові умови - 1% річних на інвестиційні цілі протягом перших 24 місяців та 5% надалі.