Фінансові новини
- |
- 14.04.25
- |
- 11:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бізнес у зоні високого воєнного ризику цьогоріч залучив понад ₴5 мільярдів доступних кредитів
Від початку 2025 року підприємці, що працюють у зоні високого воєнного ризику, залучили в банках кредитів на суму понад 5 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5-7-9%».
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
«Українські підприємці демонструють високу мотивацію: вони не чекають «кращих часів», а вже зараз інвестують у бізнес, навіть у найжорсткіших умовах. З початку 2025 року у зоні високого воєнного ризику банки видали 930 кредитів на суму понад 5 млрд грн у межах програми «5-7-9%»», - зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.
За його словами, загалом з 24 лютого 2022 року в таких регіонах профінансовано понад 32 млрд грн, а середньомісячні обсяги кредитування зросли більш ніж удвічі порівняно з показниками 2022-2024 років.
У 2025 році держава передбачила 18 млрд грн на компенсацію процентних ставок для підтримки пільгового кредитування. Для бізнесу у зонах високого воєнного ризику передбачено пільгові умови - 1% річних на інвестиційні цілі протягом перших 24 місяців та 5% надалі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|План Келлога з «поділу» України. Про що він насправді?
|США хочуть взяти під контроль транзит газу через Україну – Reuters
|Reuters каже про антагоністичну атмосферу зустрічі України і США щодо угоди про надра
|Reuters: республіканці непублічно обурюються роллю Віткоффа в переговорах щодо України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|Бізнес у зоні високого воєнного ризику цьогоріч залучив понад ₴5 мільярдів доступних кредитів
|Ціни на золото впали з рекордних максимумів на тлі послаблення мит у США
|За тиждень Нацбанк продав 536 мільйонів доларів
|Долар знижується, наляканий новинами про мита
|Азійські акції технологічних компаній відскочили після скасування Трампом мит
|Волл-стріт завершила тиждень різким зростанням, позаяк коментарі ФРС заспокоїли ринок
Бізнес
|Аналітики Goldman Sachs, UBS і Mizuho знизили прогнозні ціни акцій Tesla
|Для штучного інтелекту до 2030 року потрібно буде вчетверо більше електроенергії
|OpenAI подала до суду на Ілона Маска за перешкоджання розвитку компанії
|Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно
|Прибуток Samsung випередив прогнози через різкий попит, спричинений митами Трампа
|Трамп пригрозив 100% митом найбільшому у світі виробнику мікросхем
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки