Ціни на золото впали з рекордних максимумів на тлі послаблення мит у США

У понеділок ціни на золото впали з рекордного максимуму, оскільки апетит до ризику дещо покращився після того, як США оголосили про деякі винятки з жорстких торговельних мит проти Китаю, хоча настрої все ще залишалися досить напруженими.

Слабкість долара і цін на казначейські облігації також утримували золото на відносно низькому рівні, і воно торгувалося вище $3 200 за унцію, як і деякі коментарі щодо пом'якшення монетарної політики з боку Федерального резерву.

О 07:12 EET cпотове золото подешевшало на 0,3% до $3 225,79 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, подешевшали на 0,1% до $3 240,87 за унцію. Спотове золото залишилось близьким до рекордного максимуму минулого тижня на рівні $3 245,69 за унцію.

Втрати по золоту відбулися на фоні зростання на ринках, схильних до ризику, а азіатські фондові індекси в понеділок переважно зростали. Ф'ючерси на американські фондові індекси також зросли на азіатських торгах.

Апетит до ризику покращився після того, як Білий дім на вихідних підтвердив, що електронні товари не будуть включені в приголомшливі 145% тарифи президента Дональда Трампа проти Китаю. Цей крок приніс певне полегшення великим американським компаніям, які мають значну залежність від імпорту з Китаю, особливо Apple Inc.

Але Трамп применшив цю ідею, заявивши, що імпорт електроніки все одно обкладатиметься 20% митом, і що він готується незабаром оголосити окремі імпортні мита на електроніку.

Коментарі Трампа тримали інвесторів у напрузі щодо нових мит, особливо після того, як минулого тижня Китай і США провели запеклий обмін думками щодо мит.

Пекін оголосив про запровадження 125% мит у відповідь на останній крок Трампа і не продемонстрував наміру відступати. Також було помічено, що Китай звертається до інших торговельних партнерів, щоб покращити двосторонню торгівлю.

Проте очікується, що жорстока торговельна війна між найбільшими економіками світу потрясе глобальні ланцюги поставок і економічне зростання, а трейдери вважають, що ймовірність рецесії в США в цьому році становить щонайменше 50%.

Ця думка сприяла зростанню цін на золото в останні тижні, в той час як більшість інших металів відставали. Проте, слабкість долара принесла деяке полегшення на ринки металів в понеділок.

Ф'ючерси на платину зросли на 0,8% до $951,90 за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,3% до $31,827 за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів стабілізувалися на рівні $9 152,90 за тонну.

Goldman Sachs Group Inc в неділю підвищив свій прогноз ціни на золото на 2025 рік до $3 700 за унцію з $3 300 за унцію - це вже третє таке підвищення цього року.

Інвестиційний банк відзначив підвищений попит на банківські злитки в умовах запеклої торговельної війни між США і Китаєм і заявив, що в екстремальному сценарії ціна на золото може зрости до $4 500 за унцію до кінця 2025 року.

Goldman Sachs також заявив, що золото є хеджуванням від підвищених ризиків рецесії в США.