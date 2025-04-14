Долар знижується, наляканий новинами про мита

Долар знизився в понеділок, оскільки відскок від трирічного мінімуму не відбувся, а ринки налякав потік заяв президента США Дональда Трампа, які минулого тижня похитнули довіру інвесторів до світової резервної валюти.

Інвестори готувалися до ще одного волатильного тижня, оскільки запровадження Трампом, а потім раптове відтермінування мит на товари, що імпортуються до США, продовжувало сіяти плутанину.

З початком азіатської торгової сесії долар розгубив свої попередні здобутки і впав проти швейцарського франка до 10-річного мінімуму, досягнутого в п'ятницю.

Останній раз долар торгувався на 0,05% нижче по відношенню до швейцарського франка на рівні 0,8158.

Фунт стерлінгів відіграв втрати з початку сесії, ослабнувши лише на 0,06% до $1,3120. Новозеландський долар виріс до чотиримісячного максимуму $0,5860.

У неділю Трамп заявив, що оголосить ставку мит на імпортні напівпровідники протягом наступного тижня, додавши, що буде проявлена гнучкість по відношенню до деяких компаній в цьому секторі.

У п'ятницю Білий дім надав виняток з високих мит на смартфони, комп'ютери та деяку іншу електроніку, що імпортується в основному з Китаю. Пізніше Трамп заявив, що цей крок буде короткостроковим.

«На даний момент ... це було зроблено безсистемно, грубо і виважено, і ці заходи створили велику невизначеність», - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сикамор.

«Ці грозові хмари все ще кружляють, вони нікуди не поділися».

По відношенню до ієни долар впав на 0,62% до 142,62.

Японія готується до торгових переговорів зі Сполученими Штатами, які, ймовірно, торкнуться гострої теми валютної політики, а деякі чиновники в приватних бесідах готуються до того, що Вашингтон закличе Токіо підтримати єну.

Міністр економіки Японії Рьосей Аказава заявив у понеділок, що валютні питання будуть обговорюватися між міністром фінансів Кацунобу Като та міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

«Ринки поспішили з оцінкою подальшого зміцнення єни після підтвердження того, що Бессент і Като обговорять валютні питання», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

Євро виріс на 0,3% до $ 1,1396, тримаючись біля трирічного максимуму п'ятниці, оскільки інвестори потягнулися до спільної валюти після кризи довіри до долара.

«Я думаю, що ми можемо побачити євро на рівні $1,20 десь до ... кінця липня, початку серпня», - сказав Сікамор з IG.

Зростаюча нервозність серед інвесторів щодо володіння американськими активами змусила деяких з них продати ці позиції і перевести гроші на інші ринки, включаючи Європу, що сприяло зростанню курсу євро.

Австралійський долар виріс на 0,11% до $0,6301, продовживши своє більш ніж 4% зростання минулого тижня.

По відношенню до кошика валют долар США впав на 0,45% до 99,45, недалеко від п'ятничного трирічного мінімуму.

«Ринок переоцінює структурну привабливість долара як світової резервної валюти і переживає процес швидкої дедоларизації», - написав Джордж Саравелос, керівник відділу валютних досліджень Deutsche Bank, у своїй записці для клієнтів.

«Ніде це не є більш очевидним, ніж на прикладі триваючого комбінованого обвалу на валютному ринку та ринку облігацій США».

Різкий розпродаж на ринку казначейських облігацій США минулого тижня, частково завдяки швидкому згортанню так званих базисних операцій хедж-фондів, став величезним гальмом для долара.

У понеділок не було жодних ознак відновлення ринку облігацій: прибутковість 10-річних облігацій становила 4,47% на початку тижня після найбільшого за останні десятиліття щотижневого зростання вартості запозичень.

«Ми вважаємо, що процес дедоларизації ще не завершився, але ми залишаємося дуже відкритими щодо того, як цей процес розвиватиметься і якою буде остаточна нова рівновага у світовій фінансовій архітектурі», - сказав Саравелос з Deutsche Bank.

Материковий юань знизився на 0,1% до 7,3022 за долар, в той час як його офшорний аналог впав більш ніж на 0,3% до 7,3059 за долар.

Минулого тижня офшорний юань досяг рекордно низького рівня, в той час як наземна одиниця впала до найнижчого рівня з 2007 року на тлі посилення торгової війни між США і Китаєм.