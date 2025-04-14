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Азійські акції технологічних компаній відскочили після скасування Трампом мит
07:24 14.04.2025 |
Азійські акції різко зросли в понеділок, а гонконгський індекс Hang Seng виріс найбільше завдяки успіхам у технологічному секторі після того, як влада США повідомила, що електроніка буде тимчасово звільнена від високих торговельних мит на Китай.
Зростання на азіатських ринках також відбулося після позитивної п'ятничної сесії на Волл-стріт, після запевнень про економічну підтримку з боку Федеральної резервної системи, а також низки високих банківських прибутків.
Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на азіатських торгах у понеділок, а ф'ючерс на S&P 500 піднявся приблизно на 1%. Очікується, що технологічні компанії, такі як Apple Inc, які значною мірою залежать від Китаю у виробництві, отримають значний прибуток завдяки обмеженому зниженню тарифів.
Гонконгський індекс Hang Seng продемонстрував найкращі результати в понеділок, піднявшись на 2,7%. Інші високотехнологічні біржі регіону також зросли: південнокорейський KOSPI додав 1%, а японський індекс Nikkei 225 виріс на 1,5%.
Акції технологічних компаній, що котируються на Гонконгській фондовій біржі, особливо ті, що мають експортну залежність від США, значно зросли після того, як в п'ятницю Білий дім повідомив, що електроніка буде звільнена від різких 145% мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом проти Китаю. Виробник ПК Lenovo Group став лідером зростання на Hang Seng з приростом в 5,4%. Акції інших технологічних компаній, включаючи Alibaba, Baidu і Haier Smart Home Co Ltd, зросли від 4% до 5,5%.
Але на вихідних Трамп заявив, що це тимчасово, і що він планує оголосити окремі мита на електроніку, які можуть включати напівпровідники. Трамп також пообіцяв провести торгове розслідування в секторі виробництва мікросхем з точки зору національної безпеки, зазначивши при цьому, що імпорт електроніки з Китаю все ще обкладається 20% митом, запровадженим у березні.
Акції континентального Китаю були менш оптимістичними, ніж їхні регіональні аналоги, враховуючи, що Пекін стикається з важкою торговельною війною зі Сполученими Штатами. Шанхайський шеньчженьський CSI 300 виріс на 0,5%, а Shanghai Composite додав 0,8%.
Минулого тижня Китай запровадив 125% мита на американські товари у відповідь на ескалацію мит Трампа. Очікується, що Пекін також посилить заходи стимулювання, щоб допомогти витримати економічні негаразди, спричинені торговельною війною.
Дані про валовий внутрішній продукт Китаю за перший квартал будуть опубліковані пізніше цього тижня, так само як і ключові економічні показники кількох інших азіатських країн.
У понеділок азіатські ринки зросли, компенсувавши частину нещодавніх втрат. Але інвестори все ще побоюються нових перебоїв у торгівлі, особливо в умовах зростаючої торговельної війни між США і Китаєм.
Австралійський ASX 200 додав 1,3%, а японський TOPIX виріс на 1,5%.
Сінгапурський індекс Straits Times злетів на 1,8%, враховуючи, що країна також сильно залежить від експорту електроніки.
Економіка Сінгапуру зросла менше, ніж очікувалося, в першому кварталі 2025 року, як показали урядові дані в понеділок, і, за прогнозами, економіка також зросте менше, ніж очікувалося в цьому році.
Але в понеділок монетарна влада Сінгапуру пом'якшила політику, як і очікувалося, одночасно знизивши прогноз споживчої інфляції в 2025 році.
Індійські ринки були закриті на вихідні.
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