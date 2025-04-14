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Стів Джобс
За тиждень Нацбанк продав 536 мільйонів доларів
08:41 14.04.2025 |
За тиждень з 7 по 11 квітня Національний банк України продав на міжбанку 536,2 млн дол, при цьому купив 80 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 7 по 11 квітня Нацбанк продав на міжбанку 536,2 млн дол, що на 144,3 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 80 тис дол, що на 6,57 млн дол менше, аніж минулого тижня.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, Курс НБУ. почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
За матеріалами:
Економічна правда
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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