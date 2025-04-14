За тиждень Нацбанк продав 536 мільйонів доларів

За тиждень з 7 по 11 квітня Національний банк України продав на міжбанку 536,2 млн дол, при цьому купив 80 тис дол.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 7 по 11 квітня Нацбанк продав на міжбанку 536,2 млн дол, що на 144,3 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 80 тис дол, що на 6,57 млн дол менше, аніж минулого тижня.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, Курс НБУ. почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.