Волл-стріт завершила тиждень різким зростанням, позаяк коментарі ФРС заспокоїли ринок

У п'ятницю Волл-стріт зафіксував значне зростання, оскільки великі банки розпочали сезон звітності за перший квартал, а інвестори закрили рахунки після бурхливого тижня диких коливань, спричинених хаосом багатофронтової торговельної війни президента США Дональда Трампа.

Всі три основні індекси США завершили сесію різким зростанням після запевнень президента ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз про те, що ФРС готова підтримувати функціонування фінансових ринків, якщо виникне така необхідність.

Всі три індекси показали зростання в порівнянні з закриттям позаминулої п'ятниці. Протягом тижня на фондові індекси впливали митні послаблення на європейські товари та ескалація торгової війни між США та Китаєм, що відбувалася за принципом «око за око». Одна з ознак волатильності: різниця між тижневим максимумом і тижневим мінімумом S&P500 була найбільшою з кінця березня 2020 року, коли більша частина світу була заблокована під час пандемії.

S&P 500 та Dow досягли найбільшого щотижневого відсоткового приросту з листопада 2023 року, а Nasdaq зареєстрував найбільший щотижневий відсотковий приріст з листопада 2022 року.

«Інвестори перебувають у розпалі цього перетягування канату в пошуках позитивних ознак того, що невизначеність, яка дійсно дошкуляє ринку, зменшиться», - сказав Грег Бассук, головний виконавчий директор AXS Investments в Нью-Йорку.

«Невизначеність і волатильність - це новий наратив для інвесторів, - додав Бассук. «У майбутньому нас чекає ще більша волатильність, і американські гірки цього тижня можуть бути лише передчуттям того, що буде далі».

Пекін відповів на нещодавнє підвищення Трампом мит до 145%. Торговельна війна спричинила дикі внутрішньоденні коливання ринку і призвела до того, що короткострокові інфляційні очікування споживачів досягли найвищого рівня з 1981 року.

Звітний період першого кварталу розпочався добре. JPMorgan Chase, Morgan Stanley та Wells Fargo повідомили про кращі, ніж очікувалося, прибутки, але попередження про потенційне сповільнення економіки через торговельні суперечки зменшили ентузіазм у секторі.

Наразі аналітики очікують зростання сукупного прибутку S&P 500 на 8,0% за перші три місяці року, що є менш оптимістичним, ніж 12,2%, які прогнозували на початку кварталу, згідно з даними LSEG.

Економічні дані стали ще одним свідченням того, що інфляція продовжує сповільнюватися: індекс цін виробників Департаменту праці минулого місяця несподівано знизився на 0,4%.

Однак, в іншому звіті, споживчі настрої ще більше погіршились. Однорічні інфляційні очікування зросли до 6,7%, що є найвищим рівнем з 1981 року.

На додаток до запевнень Коллінза, президент ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що економіка США не вступає в період високої інфляції та низького зростання, і ФРС США буде діяти, щоб утримати так звану «стагфляцію» на відстані.

Всі 11 основних секторів S&P 500 востаннє вийшли в плюс, причому найбільший відсотковий приріст продемонстрували матеріали та технології.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 619,05 пунктів, або на 1,56%, до 40 212,71, S&P 500 - на 95,31 пунктів, або на 1,81%, до 5 363,36, а Nasdaq Composite - на 337,15 пунктів, або на 2,06%, до 16 724,46.

У повідомленні для клієнтів Citi заявив, що тепер очікує, що S&P 500 досягне 5800 пунктів до кінця року, в порівнянні з попередньою метою в 6500 пунктів. Citi послався на мита і ознаки уповільнення економіки.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість акцій, що зростають, перевищила кількість тих, що падають, у співвідношенні 2,47 до 1. На NYSE було зафіксовано 60 нових максимумів і 341 новий мінімум.

На Nasdaq 2 948 акцій зросли, а 1 467 впали, оскільки акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 2,01 до 1.

Індекс S&P 500 показав один новий 52-тижневий максимум і 5 нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 21 новий максимум і 147 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 19,19 мільярдів акцій, порівняно з 18,74 мільярдами в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.