Долар впав до десятирічного мінімуму проти швейцарського франка, оскільки американські активи постраждали від втрати довіри

Долар впав у п'ятницю, оскільки зниження довіри до американської економіки спонукало інвесторів відмовитися від американських активів на користь безпечних гаваней, таких як швейцарський франк, єна та євро, а також золото.

Вартість жовтого металу досягла нового історичного максимуму, а франк - нового десятирічного максимуму.

Інвестори скинули акції Волл-стріт протягом ночі, оскільки потужне ралі в середу, коли президент Дональд Трамп різко призупинив підвищення мит для десятків торгових партнерів, змінило курс протягом шаленого 24-годинного періоду для ринків. Більш довгострокові казначейські облігації США також розпродаються, що призвело до найбільшого тижневого стрибка прибутковості 10-річних облігацій з 2001 року.

90-денний перепочинок Трампа, який настав, незважаючи на те, що він кілька днів наполягав на тому, що його політика ніколи не зміниться, не включав в себе Китай. Замість цього він підвищив мита на китайський імпорт до ефективної ставки 145%, що ще більше загострило конфронтацію між двома найбільшими економіками світу з високими ставками.

Китайський юань впав до історичного мінімуму на офшорних торгах у вівторок, але вже через день відіграв усі ці втрати, а в четвер знову підскочив. На останній сесії він також спочатку зміцнився, а потім дещо ослаб.

«На загальних ринках спостерігається яскраво виражена тенденція продавати США», яка поширюється на класичні активи-прихістки, а долар США втрачає позицію прихістку», - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу компанії Pepperstone.

«Ці кроки нагадують потоки репатріації з боку іноземних компаній, причому багато хто переорієнтувався на ідею, що неохоча пауза Трампа щодо мит була пов'язана з підвищеним системним ризиком і міграцією капіталу подалі від місця катастрофи».

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у середу, що зниження мит від самого початку було планом, спрямованим на те, щоб змусити країни сісти за стіл переговорів. Однак пізніше Трамп зазначив, що на його рішення вплинула майже паніка на ринках, яка розгорнулася після оголошення мит 2 квітня, в «День визволення».

Після повернення до Білого дому в січні Трамп неодноразово погрожував низкою каральних заходів щодо торговельних партнерів, але в останню хвилину скасовував деякі з них. Підхід «введе - не введе» спантеличив світових лідерів і налякав керівників підприємств, які кажуть, що невизначеність ускладнила прогнозування ринкової кон'юнктури.

Долар впав на 1,2% до 0,81405 швейцарського франка вперше з січня 2015 року, продовживши майже 4% падіння в четвер.

Американська валюта подешевшала на 1,1% до 142,88 єни, що є найслабшим показником з 30 вересня.

Вона також впала на 0,5% до п'ятимісячного мінімуму на рівні 1,3910 канадського долара.

Курс євро зріс на 1,7% до $1,13855 - рівня, який востаннє спостерігався в лютому 2022 року.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до цих чотирьох валют і ще двох основних валют, просів на 1,2%, опустившись нижче позначки 100 вперше з липня 2023 року.

На початку торгів американська валюта впала на 0,3% до 7,2903 юаня на офшорному ринку, але потім зросла на 0,1% до 7,3211. За попередні дві сесії він знизився на 1,5%.

Золото підскочило на 1,4% до безпрецедентних $3 219,23 за унцію.

У той же час, прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла майже на 10 базисних пунктів на початку п'ятниці до 4,488%.

«Трамп сполохався від більш високої прибутковості, але це не означає, що 10-річна прибутковість не може повторно протестувати 4,50%, в той час як долар розпродається в тандемі», - сказав Брент Доннеллі, президент Spectra Markets.

«Я думаю, що ми входимо в режим чистого продажу долара», - сказав він. «Вперше в моєму житті різниця в процентних ставках втрачає свій вплив на долар США».