Індекси Волл-стріт різко знизилися на тлі втечі інвесторів через митні ризики

Акції Волл-стріт впали в четвер на тлі зростаючого занепокоєння з приводу економічних наслідків багатофронтової митної війни президента США Дональда Трампа.

Всі три основні фондові індекси США зазнали різких втрат, втративши більшу частину прибутку попередньої сесії, оскільки зростаюча стурбованість ескалацією торгового протистояння між Вашингтоном і Пекіном підірвала оптимізм щодо оптимістичних економічних даних і торгових переговорів між США і Європою.

Після того, як в середу Трамп оголосив про 90-денну відстрочку мит, індекс S&P 500 зріс на 9,5%, що стало найбільшим одноденним відсотковим стрибком з жовтня 2008 року. Технологічний індекс Nasdaq злетів на 12,2%, досягнувши другого за величиною денного приросту в історії.

Після стрибкоподібного зростання в середу і розпродажу в четвер, S&P 500 залишився на 7,1% нижче того рівня, на якому він знаходився безпосередньо перед оголошенням взаємних мит минулого тижня.

«Інвестори все ще відчувають дискомфорт, тому що вони не знають, чим все закінчиться», - сказав Пол Нолте, старший радник з питань капіталу в Murphy & Sylvest в місті Елмхерст, штат Іллінойс. «Я думаю, що ми все ще спостерігаємо занепокоєння інвесторів щодо мит, і це, по суті, є головною темою для всіх».

Звіт про індекс споживчих цін Міністерства праці США показав, що ціни, які споживачі платять за кошик товарів, несподівано знизилися в березні, а зростання базових цін сповільнилося на 2,8% в річному обчисленні, що в межах одного процентного пункту від цільового показника інфляції в 2%, встановленого Федеральним резервом.

Але подальші кроки ФРС у світлі поточних торговельних переговорів менш зрозумілі.

Голова ФРС Мішель Боуман заявила в четвер, що, хоча економіка США залишається сильною, наслідки торговельної політики Трампа незрозумілі, в той час як президент ФРБ Чикаго Остін Гулсбі заявив, що зниження ставок може відновитися, як тільки буде вирішена невизначеність навколо торговельної політики.

У відповідь на 90-денну митну паузу Трампа Європейський Союз відкладе запровадження відповідних мит на американські товари, оскільки країни блоку намагатимуться укласти торговельні угоди з Вашингтоном, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Але торгова війна з Пекіном триває, і Китай пообіцяв «йти до кінця», якщо США не відступлять.

Індекс волатильності ринку CBOE, який часто називають «індексом страху», залишився підвищеним, але закрився нижче максимуму сесії на рівні 40,86.

«Інвесторам важко відчувати себе комфортно, купуючи акції з такою високою волатильністю», - додав Нольте.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 1 014,79 пунктів, або на 2,50%, до 39 593,66. S&P 500 втратив 188,85 пунктів, або 3,46%, до 5 268,05, а Nasdaq Composite впав на 737,66 пунктів, або 4,31%, до 16 387,31.

Серед 11 основних секторів S&P 500 всі, окрім споживчих товарів першої необхідності, опинилися в мінусі, причому енергетика і технології зазнали найбільшого відсоткового падіння.

Великі технології знову опинилися під тиском: кожна з так званої «Чудової сімки» - групи компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту, - втратила від 2,3% до 7,3%.

CarMax впав на 17,0% після того, як роздрібний продавець вживаних автомобілів не виправдав очікування щодо прибутку в четвертому кварталі.

Сезон звітності за перший квартал стартує в п'ятницю, коли великі банки, в тому числі JPMorgan Chase, Morgan Stanley і Wells Fargo, повинні опублікувати свої звіти.

На Нью-Йоркській фондовій біржі падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 4,81 до 1. На Нью-Йоркській фондовій біржі було зафіксовано 39 нових максимумів і 224 нових мінімумів.

На Nasdaq 867 акцій зросли, а 3 588 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 4,14 до 1.

Індекс S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів і дев'ять нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 13 нових максимумів і 166 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 23,65 млрд. акцій, порівняно з 18,50 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.