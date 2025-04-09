Акції в Азії падають, оскільки Трамп підвищує мита на Китай. Очікується рішення щодо ставки РБІ

Азіатські акції впали в середу після тимчасового полегшення в попередньому сезоні, оскільки президент США Дональд Трамп посилив глобальну торговельну напруженість, підвищивши мита на Китай до колосальних 104%.

Акції Японії та Гонконгу очолили падіння, в той час як інші індекси також впали, а південнокорейський індекс KOSPI знаходиться на шляху до виходу на територію ведмежого ринку.

Сьогодні інвестори очікують на рішення Резервного банку Індії щодо процентної ставки, яке має бути прийняте сьогодні.

Основні фондові індекси США різко знизились у вівторок, а S&P 500 закрився нижче 5 000 пунктів вперше майже за рік. Ф'ючерси, прив'язані до цих основних індексів, знизилися на азіатських торгах в середу.

У середу президент Трамп ще більше загострив напруженість у відносинах з Пекіном.

Він підписав указ про підвищення взаємних мит на китайські товари до 84% з 34%, оголошених 2 квітня. З урахуванням 20% вже запроваджених мит, загальні мита на китайські товари тепер становлять 104%.

Ці митні тарифи, разом з іншими національними взаємними митами, набули чинності о 04:00 за Гринвічем.

Днем раніше Китай заявив, що буде «боротися до кінця» і вживатиме контрзаходів, якщо США підуть далі з новими митними погрозами.

Митні дії «око за око» між двома найбільшими економіками світу викликали побоювання щодо глибшого уповільнення світової торгівлі.

Однак китайські акції майже не змінилися наступного дня після того, як кілька китайських державних фондів пообіцяли збільшити інвестиції в акції, щоб стабілізувати ринки, розхитані митною напруженістю в США.

Центральний банк Китаю заявив у вівторок, що підтримав державний фонд Central Huijin Investment в збільшенні його пакетів акцій індексних фондів і запропонує підтримку в перекредитуванні, якщо це буде необхідно для стабілізації ринків.

Шанхайський фондовий індекс CSI 300 був в основному стриманий, в той час як Shanghai Composite знизився на 0,2%.

Гонконгський Hang Seng впав більш ніж на 2%, втративши в ціні акції технологічних та автомобільних компаній.

Японський Nikkei 225 очолив падіння, знизившись на 3% після відновлення на попередній сесії

Широкий індекс TOPIX також впав більш ніж на 2%.

Південнокорейський індекс KOSPI знизився на 1% в середу, що на 20% нижче від свого нещодавнього рекордного максимуму в 2 896,43 пункту, досягнутого в липні 2024 року.

Ведмежий ринок - це термін, який використовується на фінансових ринках, коли індекс падає на 20% або більше від нещодавнього максимуму протягом тривалого періоду часу.

Австралійський S&P/ASX 200 впав на 1,2%, а сінгапурський Straits Times Index - на 1,8%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 впали на 0,4% напередодні рішення РБІ щодо процентної ставки, де очікується зниження на 25 базисних пунктів.