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S&P 500 досягла найнижчого рівня за майже рік, оскільки надії на митні поступки згасають

08:01 09.04.2025 |

Фінанси

 

У вівторок акції індексу S&P 500 худко розпродавалися, індекс закрився нижче 5 000 пунктів вперше за майже рік після того, як розвернув сильне ранкове ралі, в той час як надії інвесторів на будь-які неминучі затримки або поступки США щодо мит до опівнічного дедлайну розвіялися.

Індекс S&P 500 втратив $5,83 трлн ринкової вартості, що стало найбільшим падінням за чотири дні з моменту створення індексу в 1950-х роках, після того, як президент Дональд Трамп оголосив про введення значних глобальних мит проти торгових партнерів США пізно ввечері в середу.

Згідно з даними LSEG, падіння індексу більш ніж на 12% з моменту оголошення є найбільшим поспіль чотириденним падінням з часів пандемії COVID.

Раніше у вівторок індекс S&P виріс більш ніж на 4%, оскільки інвестори сподівалися, що Трамп пом'якшить свою позицію або перенесе крайній термін введення мит.

Але прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт заявила у вівторок вдень, що Трамп очікує, що мита набудуть чинності, хоча, за її словами, майже 70 країн звернулися до нього з проханням розпочати переговори щодо зменшення впливу торговельної політики США.

Учасники ринку «були оптимістично налаштовані сьогодні вранці, що ми отримаємо якийсь знак того, що ми наближаємося до угоди або компромісу з деякими з цих великих країн, або що буде затримка, враховуючи, що так багато людей хочуть вести переговори», - сказала Ліндсі Белл, головний ринковий стратег Clearnomics в Нью-Йорку.

«Схоже, що це не обов'язково так, оскільки ми швидко наближаємося до опівнічного дедлайну, а інвестори втрачають впевненість».

У вівторок у другій половині дня Білий дім заявив, що очікує, що 104%-ві мита на китайські товари набудуть чинності в середу.

Це сталося після того, як Китай раніше заявив, що ніколи не прийме «шантажуючий характер» погрози Трампа підвищити мита на китайський імпорт до більш ніж 100%.

А торговий представник США Джеймісон Грір заявив у вівторок, що винятків із глобальних мит найближчим часом не очікується.

«Люди хотіли бути оптимістами, але врешті-решт зрозуміли, що у них немає вагомих підстав», - сказала Мелісса Браун, керуючий директор з досліджень інвестиційних рішень в SimCorp.

"Звіти про прибутки почнуть надходити в найближчі кілька днів. Навіть якщо прибутки в першому кварталі не сильно впадуть, ми побачимо багато заяв від компаній про очікуваний вплив мит".

Сезон квартальної звітності розпочнеться пізніше цього тижня, коли JPMorgan, Morgan Stanley і Wells Fargo опублікують свої звіти в п'ятницю.

S&P 500 наблизився до підтвердження ведмежого ринку, закінчивши майже на 19% нижче свого рекордного закриття 19 лютого.

У вівторок індекс втратив 79,48 пунктів, або 1,57%, і закрився на позначці 4 982,77. Востаннє він закривався нижче 5 000 19 квітня минулого року.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 320,01 пункту, або на 0,84%, до 37 645,59, а Nasdaq Composite - на 335,35 пункту, або на 2,15%, до 15 267,91.

Після падіння до 36,48 пунктів на початку дня індекс волатильності CBOE, який вважається «вимірювачем страху» на Волл-стріт, знову набрав обертів і закрився на позначці 52,33 пункти, що стало найвищим рівнем закриття з березня 2020 року, четвертий день поспіль демонструючи зростання.

Побоювання, що агресивні мита США можуть прискорити інфляцію і перешкодити глобальному зростанню, змусили декого вважати, що за цим може послідувати зниження процентних ставок Федеральної резервної системи.

Але президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила у вівторок вдень, що, оскільки економіка сильна і багато чого ще незрозуміло щодо впливу нової політики адміністрації Трампа, центральний банк не повинен поспішати з коригуванням процентних ставок.

Що стосується окремих акцій, то акції медичного страховика UnitedHealth Group зросли на 5,4%, а Humana підскочили на 10,7% після того, як США оголосили про підвищення на 5,06% ставок виплат приватним страховикам за планами медичного страхування Medicare Advantage з 2026 року.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 17 нових максимумів і 1132 нових мінімумів, падаючі акції переважали над зростаючими в співвідношенні 3,03 до 1.

На Nasdaq 1 002 акції зросли, а 3 492 впали, оскільки акції, що знижуються, переважали акції, що зростають, у співвідношенні 3,49 до 1.

Індекс S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів і 109 нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 17 нових максимумів і 568 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 23,45 мільярда акцій, що значно вище середнього показника 17,35 мільярда за останні 20 сесій, але нижче рекордного показника понеділка - 29,45 мільярда.
За матеріалами: investing.com
 

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