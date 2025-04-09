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Індекс українських акцій у Варшаві виріс вперше за 10 днів

22:41 08.04.2025 |

Фінанси

 

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine у вівторок зріс на 6,92% - до 543,63 пунктів після дев'яти днів безперервного падіння, за час якого він обрушився з 638,99 пунктів до 495,42 пунктів.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland у вівторок підскочив на 19,38%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 10,93% і 4,10%, KSG-Agro - на 21,23%, Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами - на 17,50%, найбільшого у країні виробника цукру "Астарти" - на 5,25%.

Найбільше в цей день подорожчали акції найбільшого українського виробника олії - агрохолдінгу "Кернел", які не входять до складу індексу через малий free-float, - на 28,49%, до PLN17,86. Через стрімке зростання біржа навіть тимчасово призупиняла торги ними. В той же час варто відзначити, що за попередні 9 днів їх курс впав з PLN22 до PLN13,90.

Динаміка українських акцій на WSE у вівторок була кращою за динаміку всього польського ринку, який разом з іншими європейськими ринками трохи відіграв значні падіння попередніх днів, викликані розпочатою президентом США Дональдом Трампом торгівельною війною. Так індекс WIG додав за день 3,06%, а WIG20 - на 3,15%.

На Лондонській біржі (LSE), де нема такого впливу роздрібних інвесторів, як на WSE, курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП за результатами дня підскочив на 7,39%, а гірничорудної компанії Ferrexpo - на 3,52%.

В той же час варто відзначити, що європейські ринки закрилися ще до оголошення Білим домом підвищення мита для Китаю з 54% до 104%, що припинило позитивну корекцію на американському ринку та повернуло його до зниження.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів. Після перемоги Трампа восени минулого року він зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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