Ринки акцій Європи відновлюються після обвалу напередодніс

Більшість фондових індексів найбільших країн Західної Європи активно піднімається у вівторок, відновлюючись після падіння до багатомісячних мінімумів за підсумками попередньої сесії.

Індекс Stoxx Europe 600 о 12:00 EET підвищився на 1,6% - до 481,66 пункту. Минулу сесію індекс завершив на мінімумі з січня 2024 року.

Британський індикатор FTSE 100 додав 1,96%, німецький DAX - 1,55%, французький CAC 40 - 1,55%. Італійський FTSE MIB збільшився на 0,86%, іспанський IBEX 35 - на 0,84%.

Брюссель готовий до переговорів із Вашингтоном, незважаючи на підвищену напруженість у торговельних відносинах, і пропонує взаємне обнулення мит, заявила напередодні голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми запропонували нульові мита на промислові товари, як ми успішно зробили це з багатьма іншими торговими партнерами. Тому що Європа завжди готова до хорошої угоди. Тому ми тримаємо пропозицію про неї на столі", - сказала глава ЄК.

Президент США Дональд Трамп, зі свого боку, заявив, що для вирышення проблеми торгового дисбалансу Євросоюзу потрібно купувати більше енергоносіїв у американських компаній.

Розповідаючи про торговельні відносини з ЄС, Трамп зазначив, що його не влаштовують не лише мита на американську продукцію, а й інші обмеження. "Йдеться про різні стандарти, тести (для імпортованої продукції - ІФ-У)", - пояснив він.

"Ситуація зараз настільки швидко змінюється, що марно намагатися вгадати, що трапиться далі", - сказав портфельний управитель у Redwheel Іен Ленс. При цьому він додав, що деякі сектори стають цікавими для інвесторів за рахунок нещодавнього зниження вартості акцій.

Американські мита послаблять виручку і рентабельність компаній з багатьох галузей європейської економіки, зазначили аналітики Fitch Ratings. Найсильніше, на їхню думку, постраждають хімічний, автомобільний і технологічний сектори.

Також у вівторок стало відомо, що дефіцит рахунку поточних операцій Франції в лютому зріс до 1,9 млрд євро з 1,3 млрд євро в січні. Дефіцит став максимальним з квітня минулого року.

Акції Infineon Technologies AG дешевшають на 0,6% на новині, що виробник мікрочипів досяг угоди про купівлю підрозділу Marvell Technology Inc. у сфері автомобільних технологій за $2,5 млрд.

Ціна паперів Pandora A/S впала на 3% після того, як JPMorgan погіршив рекомендації для данського виробника ювелірних виробів.

Капіталізація нідерландської ASML і німецької Siemens зростає на 1,7% і 3,6% відповідно.

Ринкова вартість Continental AG збільшується на 3,8%. Німецький виробник автокомпонентів повідомив, що почав вивчати плани щодо виділення бізнесу ContiTech із виробництва гумових виробів для автопрому в окрему компанію. Продаж бізнесу є пріоритетним варіантом, це може статися вже 2026 року.

Акції UBS Group AG дорожчають на 1,4% після того, як глава Служби з нагляду за фінансовими ринками (Financial market supervisory authority, Finma) Швейцарії висловився на користь обмеження розміру інвестиційного підрозділу найбільшого банку країни.

"UBS раніше говорив про плани обмежити розмір інвестиційного банку щодо зважених з урахуванням ризику активів, - сказав глава Finma Штефан Вальтер. - Звичайно ж, ми таке вітаємо".

Лідерами зростання у зведеному європейському індексі виступають шведський оборонний концерн Saab (+7,7%), британський ритейлер Ocado Group (+6,6%) і сервіс доставки Delivery Hero (+5,9%).

У Парижі більш ніж на 4% зростають папери оборонних компаній Thales і SAFRAN, у Франкфурті максимальне зростання - на 6,3% - демонструють акції Siemens Energy.