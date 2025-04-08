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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,1545 грн/$1
12:39 08.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 8 квітня 2025 року.
|Показник
|07.04.2025
|08.04.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|41.1192
|41.1545
|0.09
Данні: НБУ.Курс НБУ на 8 квітня- 41,0807 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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