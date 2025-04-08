НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,1545 грн/$1

За даними НБУ, у березні на валютні рахунки уряду України у центробанк надійшло $5,98 млрд. З цієї суми: $5,17 млрд - від міжнародних партнерів, у тому числі в межах ініціативи G7 ERA, $409,6 млн - від розміщення валютних ОВДП та $398,6 млн - від МВФ у межах програми EFF.