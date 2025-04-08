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Фондові ринки Азії відновлюються після падіння, спричиненого митами. Nikkei зріс на 7%

08:21 08.04.2025 |

Фінанси

 

Фондові ринки Азії продемонстрували помірне відновлення у вівторок, оговтавшись від значних втрат попередньої сесії, спричинених ескалацією глобальної торговельної напруги.

Більшість регіональних фондових індексів продемонстрували різке зростання, чому сприяв нічний відскок акцій технологічних компаній США, в той час як на деяких з них з'явилися покупці після триденного різкого падіння.

Основні фондові індекси США закрилися трохи нижче в понеділок, в той час як високотехнологічний Nasdaq виріс. Ф'ючерси на ці індекси підскочили на азіатських торгах у вівторок.

Однак інвестори були обережними через ескалацію світової торгівлі. Президент США Дональд Трамп в понеділок пригрозив введенням нових тарифів проти Китаю, що викликало відповідні обіцянки з боку Пекіна.

Японський індекс Nikkei 225 очолив відродження, злетівши майже на 7% після сильного падіння протягом попередніх трьох сесій.

Більш широкий індекс TOPIX також зазнав значного зростання, піднявшись більш ніж на 7%.

Відскоку сприяло послаблення ієни та зростання акцій технологічних компаній.

Акції компаній, пов'язаних з виробництвом мікросхем, таких як Tokyo Electron та Advantest Corp. підскочили на 10% та 12% відповідно. Акції SoftBank Group Corp. також зросли більш ніж на 12%, сприяючи відновленню ринку.

Розворот ієни від нещодавнього зростання послабив тиск на японських експортерів.

У понеділок президент Трамп ще більше загострив напруженість у відносинах з Пекіном, пригрозивши ввести додаткові 50% мита на китайські товари, якщо Китай не скасує нещодавнє підвищення тарифів на американський імпорт на 34% до 8 квітня.

Китай відреагував швидко: його Міністерство торгівлі заявило, що буде «боротися до кінця» і запровадить контрзаходи, якщо США підуть до кінця.

Китай вже стикається з комбінованими 54%-ми тарифами, а нещодавні 34%-ві взаємні мита були оголошені 2 квітня.

За оцінками UBS, якщо тарифи залишаться в силі, зростання експорту Китаю у 2025 році може впасти на 5 відсоткових пунктів, а зростання ВВП - на 1,5 пункти. Доходи нефінансових компаній з акціями категорії А можуть впасти на 2,4 пункти, а зростання чистого прибутку сповільниться на 6 пунктів через нижчу маржу.

Тим не менш, китайські акції зросли у вівторок після того, як кілька китайських державних компаній пообіцяли збільшити інвестиції в акції, оскільки Пекін намагався підтримати ринки, розхитані тарифною напруженістю в США.

Центральний банк Китаю заявив у вівторок, що підтримав державну компанію Central Huijin Investment в збільшенні своїх активів в індексних фондах і запропонує підтримку в перекредитуванні, якщо це буде необхідно для стабілізації ринків.

Шанхайський індекс блакитних фішок CSI 300 виріс на 0,5%, а Shanghai Composite - на 0,7%.

Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 3% після падіння більш ніж на 15% на попередній сесії.

Австралійський S&P/ASX 200 виріс майже на 2%, відновившись з річного мінімуму, досягнутого в понеділок.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали різке зростання на відкритті торгів у вівторок.

Південнокорейський KOSPI виріс на 1%.

Всупереч регіональному тренду, сінгапурський індекс Straits Times продовжив падіння, знизившись більш ніж на 2%.
За матеріалами: investing.com
 

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