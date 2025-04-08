Dow, S&P 500 завершили бурхливу сесію зниженням. Трамп копає миту яму

S&P 500 і Dow закрилися нижче в понеділок після американських гірок, оскільки інвестори стурбовані уповільненням економічного зростання і зростанням інфляції, оскільки президент США Дональд Трамп вперто пре в питанні мит, попереджаючи, що він може ще більше підвищити мита на імпорт з Китаю.

Акції Волл-стріт впали після того, як Трамп оголосив про введення масштабних мит на весь імпорт в США і значно вищі мита на деякі основні торговельні партнери, про що було оголошено пізно в середу.

Обсяг торгів у понеділок побив рекорди США другу сесію поспіль. На початку торгів усі три основні американські індекси досягли найнижчих рівнів за останній рік. Вранці вони на короткий час різко зросли на звіті про мита, але потім знову впали після того, як звіт був опублікований.

Також під час сесії індекс волатильності CBOE, показник страху на Уолл-стріт, перевищив 60 пунктів, досягнувши найвищого рівня з серпня 2024 року. Після розпродажу прибутків він все ж завершив день на рівні 46,98, що є найвищим закриттям за останні п'ять років.

«Основна проблема ринку полягає в тому, що підхід адміністрації до торгових дисбалансів полягає в тому, щоб спробувати ліки, які гірші за хворобу», - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments, сімейного інвестиційного офісу в Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі.

«Зрозуміло, що інвестори виступають або за паузу, або за інший погляд на те, як це зробити. Дуже показово, що серед багатьох прихильників Трампа в інвестиційному та діловому співтоваристві не схоже, щоб хтось активізувався і підтримав підхід адміністрації до мит».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 349,26 пункту, або 0,91%, до 37 965,60, S&P 500 втратив 11,83 пункту, або 0,23%, до 5 062,25, а Nasdaq Composite зріс на 15,48 пункту, або 0,10%, до 15 603,26.

За перші два дні після оголошених Трампом минулого тижня мит індекс S&P 500 впав на 10,5% і втратив близько 5 трильйонів доларів ринкової вартості, що стало найбільшою дводенною втратою з березня 2020 року.

У п'ятницю «блакитні фішки» Dow підтвердили, що перебувають у стані корекції, або більш ніж на 10% нижче свого грудневого рекордного закриття, тоді як Nasdaq підтвердив, що перебуває на «ведмежому» ринку, що визначається як падіння на 20% або більше нижче свого рекордного закриття.

На ранкових торгах у понеділок індекс S&P 500 впав на 20% нижче свого рекордного рівня закриття. Індекс ненадовго піднявся більш ніж на 3% після того, як у новинах з'явилося повідомлення, що Трамп розглядає можливість 90-денної паузи щодо мит. Представники Білого дому швидко спростували цю інформацію, що повернуло ринок в мінус.

Меклер сказав, що дикі коливання ринку в понеділок залишили інвесторів «трохи стурбованими тим, що якщо факти почнуть змінюватися, ви можете побачити дуже швидке зростання цього ринку».

«Це призводить до того, що акції, які фактично продаються, рухаються туди-сюди, а ринок падає, коли люди закривають шорти або намагаються знайти місце для купівлі».

Нерухомість втратила 2,4%, що стало найбільшим відсотковим падінням серед 11 основних галузевих індексів S&P в понеділок. Послуги зв'язку показали найбільший ріст, піднявшись на 1%. Технологічний сектор, який додав 0,3%, був єдиним сектором, який виріс.

Що стосується окремих акцій, то найбільше впали акції Apple Inc, що впали на 3,7%, та Tesla Inc, що впала на 2,6%. Найбільше зросли акції Nvidia, що зросли більш ніж на 3%, та Amazon.com, який додав 2,5%.

Цього тижня очікується кілька виступів представників Федеральної резервної системи та низка економічних показників, включаючи дані про споживчі ціни, а інвестори пильно стежать за будь-якими ознаками рецесії.

На Нью-Йоркській фондовій біржі, де було зафіксовано 42 нових максимуми і 2036 нових мінімумів, падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 4,45 до 1.

На Nasdaq 1 447 акцій зросли, а 3070 впали, оскільки падаючі акції переважали над зростаючими у співвідношенні 2,12 до 1.

Індекс S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів і 168 нових мінімумів, в той час як Nasdaq Composite зафіксував 10 нових максимумів і 999 нових мінімумів.

На американських біржах з рук в руки перейшло 29,13 мільярдів акцій, що значно перевищує середній показник у 17,13 мільярдів за останні 20 сесій.

Обсяг торгів у п'ятницю, близько 26,79 мільярда акцій, побив попередній максимум у 24,48 мільярда акцій, зафіксований 27 січня 2021 року.