Минулого тижня Нацбанк продав найменшу суму валюти з початку року – $392 млн

Національний банк України (НБУ) скоротив продаж валюти на міжбанківському ринку минулого тижня на $453,73 млн, або більш ніж вдвічі - до $391,90 млн, свідчить статистика регулятора на його сайті.

Згідно з нею, Нацбанк вперше за чотири тижні купив валюту, хоча і у невеликих розмірах - $6,65 млн, в результаті його чисті валютні інтервенції скоротились порівняно із попереднім тижнем в 2,2 рази - до $385,3 млн

Дані, які регулятор встиг оприлюднити за цей час, свідчать, що від'ємне сальдо між обсягами купівлі населенням валюти та обсягами її продажу минулого тижня мало високу волатильність: з $16,6 млн за вихідні та понеділок воно підскочило до $54,4 млн у вівторок, після чого скоротилося до $35,4 млн у середу та $17,8 млн у четвер.

Разом зі зменшенням інтервенцій офіційний курс гривні щодо долара протягом минулого тижня зріс відразу на 28 коп. - до 41,1941 грн/$1.

На оптовому готівковому ринку гривня зміцнилася ще сильніше - на 38 коп. зі збереженням вузького спреду, до рівня 40,87-41,00 грн/$1.