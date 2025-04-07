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Tether планує створити новий стейблкоїн у разі обмежень у США
11:59 07.04.2025 |
У тому разі, якщо американська влада запровадить обмеження проти іноземних емітентів стейблкоїнів, компанія Tether може запустити новий актив спеціально під цей ринок. Про це заявив CEO фірми Паоло Ардоіно в коментарі Decrypt.
У США в розробці перебувають два законопроєкти, що регулюють випуск і обіг стейблкоїнів, - STABLE і GENIUS. За даними преси, Tether брала участь у розробці першого, але обидва біллі, так чи інакше, передбачають обмеження для іноземних емітентів таких активів.
При цьому штаб-квартира найбільшого доларового стейблкоїна на ринку розташована в Сальвадорі. На цьому раніше акцентував увагу CEO Circle Джеремі Аллейр, емітента USDC, заявивши, що компанії, які випускають доларові стабільні монети, мають бути зареєстровані в США.
Однак, за словами Ардоіно, Tether готова до такого повороту подій:
«Ми вважаємо, що наш основний стейблкоїн [USDT] ідеально підходить для ринків, що розвиваються, але ми можемо створити актив, який працюватиме в США. Нам потрібно мати два продукти з двома різними ціннісними пропозиціями».
Ардоіно зазначив, що компанія більш сконцентрована на ринках, що розвиваються, про що він раніше неодноразово заявляв. CEO Tether не бачить складнощів у поточній законодавчій базі для стейблкоїнів, зберігаючи оптимізм.
У Decrypt зазначили, хоча обидва законопроєкти можуть вплинути на USDT, вони не забороняють обіг стейблкоіна на DeFi-майданчиках.
Аналогічним чином Tether вчинила в ЄС. Портфельна організація компанії - Quantoz Payments - випустила на цьому ринку стейблкоїни з прив'язкою до долара і євро, які повністю відповідають регламенту MiCA.
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