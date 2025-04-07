Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Tether планує створити новий стейблкоїн у разі обмежень у США

11:59 07.04.2025 |

Фінанси

 

У тому разі, якщо американська влада запровадить обмеження проти іноземних емітентів стейблкоїнів, компанія Tether може запустити новий актив спеціально під цей ринок. Про це заявив CEO фірми Паоло Ардоіно в коментарі Decrypt.

У США в розробці перебувають два законопроєкти, що регулюють випуск і обіг стейблкоїнів, - STABLE і GENIUS. За даними преси, Tether брала участь у розробці першого, але обидва біллі, так чи інакше, передбачають обмеження для іноземних емітентів таких активів.

При цьому штаб-квартира найбільшого доларового стейблкоїна на ринку розташована в Сальвадорі. На цьому раніше акцентував увагу CEO Circle Джеремі Аллейр, емітента USDC, заявивши, що компанії, які випускають доларові стабільні монети, мають бути зареєстровані в США.

Однак, за словами Ардоіно, Tether готова до такого повороту подій:

«Ми вважаємо, що наш основний стейблкоїн [USDT] ідеально підходить для ринків, що розвиваються, але ми можемо створити актив, який працюватиме в США. Нам потрібно мати два продукти з двома різними ціннісними пропозиціями».

Ардоіно зазначив, що компанія більш сконцентрована на ринках, що розвиваються, про що він раніше неодноразово заявляв. CEO Tether не бачить складнощів у поточній законодавчій базі для стейблкоїнів, зберігаючи оптимізм.

У Decrypt зазначили, хоча обидва законопроєкти можуть вплинути на USDT, вони не забороняють обіг стейблкоіна на DeFi-майданчиках.

Аналогічним чином Tether вчинила в ЄС. Портфельна організація компанії - Quantoz Payments - випустила на цьому ринку стейблкоїни з прив'язкою до долара і євро, які повністю відповідають регламенту MiCA.

Tether планує створити новий стейблкоїн у разі обмежень у США
За матеріалами: incrypted.com
Ключові теги: bitcoin, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,1485
 0,36
EUR
 1
 45,5524
  0,3007
 0,66

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7082  0,24 0,58 41,3846  0,11 0,26
EUR 44,8600  0,29 0,65 45,7196  0,42 0,91

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,11 0,27 41,1150  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес