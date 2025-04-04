Золото падає, оскільки трейдери оцінюють перспективи ризиків, пов'язаних з митами Трампа

Ціни на золото впали в п'ятницю, оскільки інвестори переоцінили свої ризики після митних заходів президента США Дональда Трампа, які внесли більше ясності в ринкові тенденції, але викликали занепокоєння з приводу уповільнення економічного зростання.

О 07:10 EET спотове золото знизилося на 0,3% до $3 103,00 за унцію. Проте, злитки перебувають на шляху до п'ятого поспіль тижневого зростання, підтримувані привабливістю золота як активу-прихістку, що допомогло йому цього тижня досягти трьох рекордних максимумів.

Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,1% до $3 123,40.

На попередній сесії золото впало більш ніж на 2%, оскільки більш широкий розпродаж на ринку, викликаний імпортними митами Трампа, тиснув на трейдерів злитків.

Цей різкий відкат відбувся всього через кілька годин після того, як золото досягло рекордного максимуму в $3 167,57.

«Золото має тенденцію до зростання на тлі невизначеності, яку важко оцінити, наприклад, на початку війни, але має тенденцію втрачати цю підтримку, як тільки ринки вчаться оцінювати ризики, пов'язані з цим», - сказав Ілля Співак, керівник відділу глобального макроекономічного аналізу Tastylive.

"Адміністрація Трампа, схоже, вибрала шлях, і хоча настроям це явно не подобається, принаймні, шлях найменшого опору є більш помітним і легшим для оцінки. Це урізання частини премії за «ринкову плутанину», яку отримує золото".

Трамп заявив, що запровадить 10% базове мито на весь імпорт в США і підвищить мита на деякі з найбільших торгових партнерів країни.

Торгові партнери США погрожували посилити торговельну війну з Вашингтоном, оскільки ці мита викликали побоювання різкого зростання цін на найбільшому в світі споживчому ринку.

За словами аналітиків, чиновники Федеральної резервної системи, які прагнули отримати більше інформації про торговельні плани Трампа, отримали, можливо, більше, ніж очікували, коли він оприлюднив масштабні мита, зазначивши, що це може кардинально змінити економічні перспективи країни.

Зараз ринок очікує звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, який може дати уявлення про подальшу політику ФРС щодо процентних ставок.

Спотове срібло знизилось на 1% до $31,54 за унцію, платина втратила 0,2% до $950,85, а паладій виріс на 0,4% до $932,00.