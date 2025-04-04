Акції в Азії продовжують падати через мита Трампа; Японія та Австралія досягли 8-місячних мінімумів

У п'ятницю азійські акції зазнали значних втрат, оскільки побоювання щодо глобальної рецесії посилилися після оголошення президентом США Дональдом Трампом про запровадження масштабних торговельних мит.

Японський Nikkei 225 очолив регіональне падіння, впавши більш ніж на 2,4%, в той час як більш широкі ринки Південної Кореї та Австралії також різко відступили.

Фондові ринки Китаю, Гонконгу, Тайваню та Індонезії були закриті в п'ятницю через державні свята, що призвело до низьких обсягів торгів в регіоні.

П'ятничний розпродаж послідував за похмурою сесією на Волл-стріт, коли основні американські індекси різко впали.

У четвер S&P 500 впав на 4,8%, що стало найбільшим одноденним падінням за останні п'ять років, а високотехнологічний NASDAQ Composite знизився на 6%. Різкі втрати США перекинулися на азіатські ринки, оскільки трейдери готувалися до тривалої волатильності.

Мита Трампа включали загальне 10% мито на весь імпорт, а також більш високі цільові збори, до 49% для деяких країн.

Наразі Китай стикається з комбінованими 54% митами, при цьому 20% мита вже діють.

Агресивна торговельна позиція Трампа викликала занепокоєння, що глобальні ланцюги поставок, багато з яких зосереджені в Азії, можуть бути серйозно порушені, що призведе до уповільнення економічного зростання в країнах, залежних від експорту.

Китай, Японія та Південна Корея, які вважають США одним з основних напрямків свого експорту, можуть сильно постраждати, оскільки попит на їхні товари може ослабнути на тлі зростання цін і відповідних торговельних заходів.

«Відповідні мита завдадуть удару по країнах Південно-Східної Азії, де багато китайських компаній за останні кілька років створили виробничі центри для експорту в інші країни, включаючи США», - зазначають аналітики UBS у своїй записці.

Інвестори також занепокоєні тим, що напружені торговельні відносини можуть перешкоджати інвестиціям в бізнес і вплинути на корпоративні прибутки в усьому регіоні.

Японський Nikkei впав майже на 3% в п'ятницю після падіння на 5% днем раніше. Індекс був на найнижчому рівні з початку серпня 2024 року.

TOPIX знизився на 3,5% і опинився на межі входу в зону корекції.

Втрати в Японії також були пов'язані зі зміцненням єни, що тисне на експортерів.

Австралійський S&P/ASX 200 впав на 2% до восьмимісячного мінімуму.

Інші регіональні ринки також різко знизилися. Сінгапурський Straits Times Index втратив 2,8%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 впали на 0,2%.

Південнокорейський KOSPI знизився на 1,5%.

Конституційний суд Південної Кореї в п'ятницю одноголосно підтримав імпічмент президента Юн Сок Йола, офіційно усунувши його з посади.

Це рішення стало наслідком суперечливого оголошення Юном воєнного стану в грудні 2024 року, яке суд визнав серйозним порушенням Конституції та зрадою суспільної довіри.