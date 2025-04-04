Долар слабшає, оскільки трейдери оцінюють наслідки тарифів напередодні звіту по зайнятості в США

У п'ятницю долар США намагався відновити свої позиції на тлі єни, яка в п'ятницю досягла шестимісячного максимуму, оскільки трейдери оцінювали наслідки агресивних і далекосяжних нових митних заходів президента Дональда Трампа.

Долар залишався стабільним після того, як вночі відскочив від шестимісячних мінімумів по відношенню до євро і фунта стерлінгів, і тепер основна увага прикута до важливого щомісячного звіту по зайнятості в США, який буде опублікований сьогодні і дасть підказки про стан економіки і перспективи пом'якшення монетарної політики.

Більш жорсткі, ніж очікувалося, мита Трампа, оголошені трохи більше 24 годин тому, викликали шокову хвилю на ринках. Акції взяли на себе основний тягар розпродажу, змусивши інвесторів вкладати кошти в безпечні активи, такі як облігації та золото, через побоювання, що повномасштабна торговельна війна може спровокувати глобальну рецесію та підштовхнути інфляцію.

Цього року долар вже відступав після того, як початкова ейфорія щодо політичного курсу Трампа змінилася побоюваннями, що його фокус на торговельних бар'єрах може призвести до стагфляції або навіть рецесії в США.

Індекс долара, що вимірює курс валюти по відношенню до кошика з шести основних валют-аналогів, впав на 1,9% в четвер, що стало найгіршим днем з листопада 2022 року.

О 03:57 EET долар знизився на 0,15% до 145,89 ієни після чергування невеликих прибутків і збитків на початку торгів у п'ятницю. На попередній сесії він впав на 2,2% і вперше з 2 жовтня опустився до 145,19 ієни.

Євро виріс на 0,08% до $1,1060 після стрибка до $1,1147 в четвер, рівня, який не спостерігався з 30 вересня.

Фунт стерлінгів стабільно тримався на рівні $1,3103 після того, як днем раніше піднявся до $1,3207, вперше досягнувши цього рівня з 3 жовтня.

«Невизначеність - це слово 2025 року, і хоча зараз у нас є митні ставки і графік, а Трамп і (міністр фінансів Скотт) Бессент продемонстрували певну готовність до переговорів, питань, які ставлять перед ринком, тільки побільшало», - написав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone, в записці для клієнтів.

«Втрата довіри до зберігання доларів США очевидна».

Підтримуючи ці настрої, Deutsche Bank попередив у четвер про ризик кризи довіри до долара США, заявивши, що значні зміни в розподілі потоків капіталу можуть взяти гору над фундаментальними валютними показниками і спровокувати безладні валютні рухи.

Трамп заявив, що запровадить 10% базове мито на весь імпорт до Сполучених Штатів і підвищить мита на деякі з найбільших торговельних партнерів країни, включаючи 20% ставку для Європейського Союзу і 24% ставку для Японії. Зараз Китай стикається з комбінованими митами в розмірі близько 54%.

І Китай, і ЄС пообіцяли вжити контрзаходів, що підвищує ризик ширшої торговельної війни.

У п'ятницю китайські ринки відзначають національне свято, але на офшорних торгах курс долара знизився на 0,13% до 7,2686 юаня. У четвер він підскочив на 0,7% до двомісячного максимуму.

За оцінками економістів, економіка США додала 135 000 робочих місць в березні, в порівнянні з 151 000 місяцем раніше, напередодні публікації звіту пізніше в п'ятницю.

Через кілька годин після цього голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл виступить з промовою про економічні перспективи.

Трейдери збільшили бети на пом'якшення ФРС в цьому році після останньої заяви Трампа про мита, запланувавши зниження ставок на чверть пункту в червні, липні, жовтні та грудні.

Дохідність дворічних казначейських облігацій США, яка є чутливою до політичних очікувань, у п'ятницю знизилася на 6 базисних пунктів (б.п.) до 3,6611%, продовживши падіння на 18 б.п. порівняно з попереднім днем.

На інших валютних ринках чутливі до ризиків австралійський та новозеландський долари залишалися слабкими: австралієць знизився на 0,12% до $0,6321, а ківі - на 0,09% до $0,5789.

Криптовалюта біткоїн зросла на 0,9% до трохи вище $83 000, продовжуючи торгуватися у відносно вузькому діапазоні протягом останніх кількох тижнів, незважаючи на хаос на більшості інших ринків.