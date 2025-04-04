Волл-стріт зазнала значних втрат, оскільки мита Трампа розпалюють побоювання щодо глобальної рецесії

У четвер індекси Волл-стріт впали, зазнавши найбільших одноденних процентних втрат за останні роки, оскільки масштабні мита президента США Дональда Трампа розпалили побоювання щодо тотальної торговельної війни та глобальної економічної рецесії.

Сукупна ринкова вартість акцій компаній S&P 500 склала 2,4 трильйона доларів, оскільки індекс зазнав найбільшого одноденного відсоткового падіння з червня 2020 року.

Промисловий індекс Доу-Джонса також не зазнавав гіршого одноденного обвалу з червня 2020 року, а індекс Nasdaq Composite продемонстрував найбільше відсоткове падіння в будь-який день з того часу, як пандемія коронавірусу спричинила штопор на світових ринках у березні 2020 року.

Спусковим гачком стали запроваджені Трампом 10% мита на більшу частину американського імпорту та значно вищі мита на десятки інших країн, які загрожують глобальними економічними потрясіннями.

Інвестори продавали позиції, щоб відобразити нову економічну реальність, побоюючись, як інші країни відреагують на заяви Трампа з Білого дому.

Китай пообіцяв відплату, так само як і Європейський Союз, якому загрожує 20% мито. Південна Корея, Мексика, Індія та деякі інші торговельні партнери заявили, що поки що утримаються, оскільки шукатимуть поступок до того, як цільові мита набудуть чинності 9 квітня.

Найближчими днями очікуються різкі коливання: індекс волатильності CBOE, відомий як вимірювач страху на Уолл-стріт, вперше з серпня закрився вище 30 пунктів.

«Тут все ще набагато більше запитань, ніж відповідей», - сказав Стівен ДеСанктіс, стратег по компаніям з малою і середньою капіталізацією в Jefferies Financial Group.

S&P 500 втратив 274,45 пункти, або 4,84%, до 5 396,52 пунктів, в той час як Nasdaq Composite впав на 1 050,44 пункти, або 5,97%, до 16 550,61. Промисловий індекс Доу-Джонса впав на 1 679,39 пунктів, або на 3,98%, до 40 545,93.

Різанина на Волл-стріт, спричинена митами, різко контрастує з початковим оптимізмом після переобрання Трампа в листопаді, коли обіцянки сприятливої для бізнесу політики підняли американські акції до рекордних максимумів.

Акції високотехнологічних компаній, які допомогли підштовхнути індекси до рекордних максимумів в останні роки, сильно постраждали в четвер.

Акції Apple впали на 9,2%, що стало найгіршим одноденним показником за останні п'ять років, що пов'язано із запровадженням 54% мита на Китай, який є базою для більшої частини виробництва виробника iPhone. Nvidia впала на 7,8%, а Amazon.com на 9%.

Трейдери посилюють очікування того, що Федеральний резерв знизить процентні ставки.

«ФРС має значну вогневу міць, щоб допомогти ринку», - сказав Джордж Борі, головний інвестиційний стратег команди по роботі з цінними паперами з фіксованим доходом в Allspring Global Investments.

«Ринок зараз розраховує на подальше зниження ставок, і, можливо, швидше», додавши, що пом'якшення в червні тепер здається гарантованим, з можливістю зниження ставок і в травні.

Це підвищує важливість п'ятничних даних по заробітній платі і виступу голови ФРС Джерома Пауелла в той же день, які можуть дати важливе уявлення про стан американської економіки і майбутню динаміку процентних ставок.

Роздрібні торговці сильно постраждали: акції Nike і Ralph Lauren впали на 14,4% і 16,3%, відповідно, через низку нових мит на основні виробничі центри, включаючи В'єтнам, Індонезію і Китай.

Великі банки, чутливі до економічних ризиків, впали в ціні. Citigroup, Bank of America та JPMorgan Chase & Co впали від 7% до 12,1%.

Американський індекс Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 6,6%, що стало найгіршим одноденним падінням з початку пандемії, підкреслюючи занепокоєння щодо здоров'я вітчизняної економіки.

«Компанії з малою капіталізацією, як правило, є постачальниками для компаній з великою капіталізацією, тому, коли справи у компаній з великою капіталізацією погіршуються через мита, вони чинитимуть сильний тиск на своїх постачальників з малою капіталізацією», - сказав ДеСанктіс з Jefferies.

Енергетичний індекс впав на 7,5%, що є найсильнішим падінням серед 11 секторів S&P, оскільки ціни на нафту впали на 6,8% через мита, а ОПЕК+ прискорила збільшення видобутку.

Єдиним сектором, який не опинився в мінусі, були споживчі товари першої необхідності, які зросли на 0,7%. Традиційно вважаючись оборонним сектором, цей сектор також отримав підтримку в четвер завдяки Lamb Weston, який зріс на 10% після звітності про прибутки.

Обсяг торгів на американських біржах склав 20,90 млрд. акцій, порівняно з 16,13 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.