Курс долара США падає до основних валют після оголошення нових мит

Долар США дешевшає до основних валют у четвер, інвестори оцінюють наслідки запровадження нових масштабних мит, про які президент США Дональд Трамп оголосив напередодні.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 1,93%, ширший WSJ Dollar Index - 1,41%.

Трамп повідомив у середу про рішення запровадити дзеркальні мита щодо іноземних торговельних партнерів його країни.

Водночас він пояснив, що американські мита "не будуть повністю дзеркальними", і показав таблицю, у якій зазначено, які мита в середньому діють щодо США в інших країнах і які запроваджують у відповідь. Згідно із цією таблицею, в Китаї мита на продукцію США становлять у середньому 67%, а відповідні американські будуть на рівні 34%. Мита в ЄС оцінюються в 39%, відповідні - на рівні 20%. Мита з боку Японії - 46%, відповідні мита з боку США - 24%.

Трамп також зазначив, що встановив базовий мінімальний рівень мит у 10%. У Білому домі пояснили, що він почне діяти 5 квітня, а вищі мита - 9 квітня.

Інвестори побоюються прискорення інфляції в США у зв'язку з новими заходами.

Аналітик Deutsche Bank Джордж Саравелос попереджає, що долару може загрожувати криза довіри, якщо торговельна війна президента Трампа призведе до того, що інвестори почнуть скидати накопичені за останнє десятиліття американські активи.

"Ми перебуваємо в самому розпалі драматичної зміни режиму на ринках, - написав експерт. - З огляду на кардинальний характер змін ми дедалі більше турбуємося про те, що долару загрожує ширша криза довіри".

Євро за даними на 14:12 EET торгується по $1,1092, з підвищенням на 2,18% від рівня закриття середи, демонструючи найсильніше одноденне зростання до долара за останні дев'ять років.

На тлі падіння долара Citi рекомендує відкривати довгі позиції за парою євро/долар із цільовим рівнем $1,15. Стратеги Citi вважають, що долар впаде до мінімуму з жовтня 2021 року.

Курс фунта зріс на 1,28%, до $1,3174. Фунт торгується біля шестимісячних максимумів.

У парі з єною долар знизився на 2,01%, до 146,27 ієни.

Перспектива ескалації торговельної війни підвищила попит на захисні активи, до числа яких належать швейцарський франк і японська єна. Курс долара щодо обох цих валют у четвер опустився до багатомісячних мінімумів.