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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3691 грн/$1
12:33 03.04.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 3 квітня 2025 року.
|Показник
|02.04.2025
|03.04.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|41.2943
|41.3691
|-0.28
Данні: НБУ.Курс НБУ на 3 квітня- 41,3162 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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