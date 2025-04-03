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Фондові індекси Європи втрачають понад 1% на новинах зі США

12:17 03.04.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи показують негативну динаміку на новинах про введення США нових імпортних мит.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 11:31 EET зменшився на 1,2% - до 530,28 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 опустився на 1%, німецький DAX - на 1,3%, французький CAC 40 - на 1,6%. Іспанський IBEX 35 втратив з відкриття ринку 0,8%, італійський FTSE MIB - 1,5%.

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення запровадити дзеркальні мита щодо торговельних партнерів країни. Водночас Трамп пояснив, що американські мита "не будуть повністю дзеркальними", і показав таблицю, в якій зазначено, які мита в середньому діють щодо США в інших країнах, і які вводяться у відповідь.

Президент також сказав, що встановив мінімальний рівень мит у 10%. У Білому домі пояснили, що базові ставки почнуть діяти з 5 квітня, а вищі мита - з 9 квітня. Крім того, з четверга набувають чинності 25-відсоткові мита на всі автомобілі іноземного виробництва, які ввозяться в країну.

Котирування акцій німецьких виробників спортивної продукції Adidas і Puma впали на 10,5% і 9,7%.

Також опускається вартість паперів виробників товарів класу "люкс", зокрема LVMH Moet Hennessy Moet Hennessy Louis Vuitton - на 3,4%, Hermes і Kering - на 3,1%, Burberry - на 5,8%, Moncler - на 1,3%.

Під негативним тиском через побоювання економічного спаду опинилися банки. Ціна акцій Commerzbank зменшилася на 5,5%, Deutsche Bank - на 5,1%, BNP Paribas - на 3,4%, Societe Generale - на 3%, Standard Chartered - на 7,4%, HSBC - на 4,6%, Barclays - на 4%, BPER Banca - на 4,6%, UniCredit - на 4,2%, Intesa Sanpaolo - на 3,1%, Banco Santander - на 2,9%, Bankinter - на 2,7%, CaixaBank - на 2,6%.

Капіталізація найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи знижується: Shell - на 1,6%, Equinor - на 0,7%, BP Plc - на 2%, TotalEnergies - на 0,8%.

Крім того, дешевшають акції чипмейкерів і розробників програмного забезпечення, включно із ASML Holding (-3,4%), STMicroelectronics (-1,9%), Infineon Technologies (-2,5%), SAP (-1,9%) і Dassault System (-2,3%).

Зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні в березні зріс до 50,9 пункту порівняно з 50,2 пункту попереднього місяця, згідно з остаточними розрахунками HCOB і S&P Global. Попередньо повідомлялося, що індикатор становив 50,4 пункту, і опитані Trading Economics експерти не очікували перегляду. Значення індикатора нижче 50 пунктів свідчить про уповільнення ділової активності, вище - про посилення.

Остаточний PMI сфери послуг єврозони піднявся до 51 пункту проти 50,6 пункту в лютому. Консенсус-прогноз не передбачав перегляду з попередньо оголошеного значення в 50,4 пункту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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