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АНАЛІТИКА

Золото досягло рекордного максимуму, оскільки мита Трампа розпалюють гонитву за активами-прихістками

08:23 03.04.2025 |

Фінанси

 

Знервовані інвестори кинулися до активів-прихістків у четвер і підштовхнули золото до рекордного максимуму після того, як президент США Дональд Трамп ввів більш агресивні, ніж очікувалося, імпортні мита, розпаливши і без того гарячу світову торговельну війну.

О 06:25 EET cпотове золото подорожчало на 0,5% до $3 148,05 за унцію, після того, як на початку сесії досягло історичного максимуму в $3 167,57.

Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,2% до $3 172,60.

У середу Трамп оголосив про введення 10% базового мита на весь імпорт в США і підвищення мит на десятки країн, включаючи деяких з найбільших торгових партнерів США, поглиблюючи торгову війну, яка потрясла світові ринки і спантеличила союзників США.

Аналітики вважають, що агресивна політична позиція Трампа сповільнить економічне зростання США та призведе до зростання інфляції.

«Є кілька причин, чому мита підтримують попит на золото. Однією з них є уповільнення, яке мита, ймовірно, викличуть в економіці США, підвищуючи перспективи майбутнього зниження ставок», - сказав аналітик фінансового ринку Capital.com Кайл Родда.

Адміністрація Трампа підтвердила, що 25% глобальні мита на легкові та вантажні автомобілі набудуть чинності 3 квітня, як і планувалося, а мита на імпорт автомобільних запчастин будуть запущені 3 травня.

Золото, яке традиційно розглядається як засіб захисту від політичної та фінансової нестабільності, подорожчало на 19% з початку року на тлі невизначеності щодо мит, потенціалу зниження процентних ставок, геополітичних конфліктів та купівлі золота центральними банками.

«Серед трейдерів також спостерігається певна ажіотажна активність, які очікують, що політика (Трампа) змусить центральні банки розміщувати свої резерви в золоті, а не в активах, деномінованих в доларах США», - сказав Родда.

Тим часом, кількість робочих місць у приватному секторі США в березні зросла більше, ніж очікувалося, але це не змінило думки економістів про те, що ринок праці сповільнюється на тлі зростаючої економічної невизначеності.

Вся увага прикута до звіту по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, який має бути опублікований в п'ятницю, щоб отримати подальші підказки щодо подальшої політики Федеральної резервної системи.

Спотове срібло знизилось на 1,5% до 33,52$ за унцію, платина впала на 0,7% до 977,17$, а паладій втратив 0,5% до 965,14$.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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