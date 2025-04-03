Акції в Азії падають; Nikkei досяг 8-місячного мінімуму після того, як мита Трампа розхитали ринки

Азіатські акції впали в четвер, причому Японія очолила падіння після того, як президент США Дональд Трамп оприлюднив масштабні 10% мита на більшість імпортних товарів і набагато вищі відповідні мита на деякі країни.

Ф'ючерси на американські фондові індекси впали від 3% до 5% на початку торгів в Азії.

У середу президент Трамп оголосив про всебічний перегляд торговельної політики США, запровадивши універсальний 10%-й тариф на всі імпортні товари, який набуде чинності 5 квітня 2025 року.

Крім того, 9 квітня 2025 року набудуть чинності «взаємні мита», спрямовані на конкретні країни, які, як вважається, мають значні торговельні бар'єри проти американської продукції. Ці взаємні мита становлять приблизно половину ставок, які ці країни застосовують до американського експорту.

Згідно з цією новою політикою, Китай стикається з комбінованим митом у 54%, з новою надбавкою у 34% на додаток до існуючого збору у 20%.

Інші значні мита включають 24% на Японію, 20% на Європейський Союз, 26% на Індію, 32% на Тайвань і 46% на В'єтнам.

Крім того, з 3 квітня 2025 року має набути чинності 25% мито на автомобілі та основні автозапчастини іноземного виробництва.

Ця заява може мати серйозні наслідки для азіатських економік, особливо для таких експортно-орієнтованих країн, як Китай, Японія та В'єтнам. Підвищення мит може призвести до скорочення обсягів експорту до США, що потенційно сповільнить економічне зростання в цих країнах.

Японський Nikkei 225 впав у четвер на 4,7% до найнижчого рівня з початку серпня 2024 року. Станом на 05:08 EET він торгувався на 2,8% нижче.

Індекс TOPIX знизився на 3,1%.

«Після того, як США оголосили, що 25% мита на автомобілі набудуть чинності з 3 квітня, японські акції значно відкотилися назад і відстали від інших основних ринків», - зазначають аналітики JPMorgan в нещодавній записці.

Мита що впливають на Японію, включають мита на конкретні товари, такі як автомобілі та напівпровідники, а також взаємні мита. Останні матимуть менший ефект через низькі податкові ставки в Японії. Однак, на думку JPMorgan, 25% мито на автомобілі, які становлять третину японського експорту до США, може мати значний вплив.

Аналітики JPMorgan підкреслили, що найбільші японські автовиробники, включаючи Toyota, Honda і Nissan, ймовірно, зіткнуться з більш високими витратами, потенційним зростанням цін і слабшим попитом, що негативно позначиться на прибутках.

Китайський Shanghai Composite знизився на 0,2%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 втратив 0,4%.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,8%.

Дані в четвер показали, що сектор послуг Китаю в березні виріс більше, ніж очікувалося, а індекс ділової активності в секторі послуг Caixin Services PMI виріс вище очікувань до 51,9.

В Австралії дані показали, що торговельний баланс впав до більш ніж чотирирічного мінімуму в лютому, оскільки експорт різко скоротився.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 впав на 1,1%.

Інші регіональні ринки також знизилися. Сінгапурський Straits Times Index втратив 0,4%.

Південнокорейський KOSPI знизився на 1,2%, а філіппінський PSEi Composite - на 1%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 впали на 0,2%.