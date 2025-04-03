Долар падає, оскільки інвестори шукають безпечні гавані після мит США

Долар значно знизився в четвер, а євро зміцнився після того, як президент Дональд Трамп оголосив про більш агресивні, ніж очікувалося, мита проти торгових партнерів США, що потрясло ринки, оскільки інвестори шукали безпечні притулки, такі як єна та швейцарський франк.

Довгоочікуване оголошення про мита викликало шокову хвилю на ринках: світові акції впали, а інвестори кинулися в безпечні облігації та золото.

Трамп заявив, що запровадить 10% базове мито на весь імпорт до Сполучених Штатів і підвищить мита на деякі з найбільших торговельних партнерів країни. Мита набудуть чинності 9 квітня і, судячи з усього, торкнуться близько 60 країн.

Нові мита посилюють торговельну війну, яку Трамп розпочав після свого повернення до Білого дому, збурюючи ринки, оскільки зростають побоювання, що повномасштабна торговельна війна може спровокувати різке уповільнення світової економіки.

Трамп вже запровадив мита на алюміній, сталь та автомобілі, а також підвищив мита на всі товари з Китаю.

«Ринки перебувають у режимі зниження ризиків і формують ціни в умовах слабшого глобального економічного зростання», - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com.

«Питанням для ринків в найближчі дні буде з'ясування того, чи є можливість для торгових партнерів переглянути ці мита і чи існує ризик подальших торговельних обмежень».

Чутливий до ризиків австралійський долар впав на 0,4% до $0,6274, а новозеландський долар - на 0,12% до $0,5738.

Нові мита змусили інвесторів шукати тихої гавані в традиційних валютах-прихістках: японській ієні та швейцарському франку. Єна зміцнилася майже на 1% до 147,99 за долар, в той час як швейцарський франк зміцнився до 0,87815 за долар.

«Торгівля валютами-прихістками після цієї заяви, безумовно, включатиме японську ієну», - сказав Джон Харді, головний макростратег Saxo Bank.

«Казначейські облігації можуть бути безпечною гаванню, особливо на короткому кінці кривої прибутковості, і я думаю, що це будуть дві основні угоди. Але навіть довгострокові казначейські облігації можуть добре себе зарекомендувати».

Базова дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 14 базисних пунктів до п'ятимісячного мінімуму в 4,04%, оскільки інвестори готувалися до уповільнення темпів зростання в США, в той час як процентні ф'ючерси оцінювалися з урахуванням більшої ймовірності зниження процентних ставок в найближчі місяці.

Занепокоєння щодо впливу ескалації глобальної торговельної війни та низка слабших, ніж очікувалося, американських даних розпалили побоювання рецесії і, в свою чергу, підірвали долар в цьому році.

Очікується, що торгові партнери США відреагують власними контрзаходами, які можуть призвести до різкого зростання цін.

Індекс долара, який порівнює американську валюту з шістьма конкурентами, був на рівні 103,13, що є найнижчим показником з середини жовтня.

Євро, тим часом, спочатку зростав після оголошення мит і в останній раз піднявся на 0,63% до $1,091625. Фунт стерлінгів виріс на 0,42% до $1,30655.

Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії, сказав, що стійкість євро, ймовірно, пов'язана з тим, що Європа зосередилася на підтримці своєї економіки перед обличчям американських мит, а не шукає способів відповісти.

«Тому я думаю, що ринку сподобався такий спокійний і виважений підхід з боку Європи».

Для азіатських валют не було такої відстрочки: китайський материковий юань впав до найслабшого рівня по відношенню до долара з 13 лютого. Китайський офшорний юань також досяг місячного мінімуму.

Малайзійський рінггіт, південнокорейська вон і тайський бат також знизилися по відношенню до долара.

«Азія несе на собі основний тягар цих мит, причому в Китаї, Південній Кореї і Тайвані спостерігається значне зростання в порівнянні з більш низькими ставками для LATAM (Латинська Америка)», - говорить Рей Шарма-Онг, керівник відділу інвестиційних рішень для Південно-Східної Азії в Aberdeen Investments.

У той же час, мексиканський песо і канадський долар були відносно стабільні в на азіатській сесії.

Канада і Мексика, два найбільших торговельних партнери США, вже стикаються з 25% митами на багато товарів і не зіткнуться з додатковими зборами після оголошення в середу.