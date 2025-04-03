Індекси Волл-стріт зросли, але промова Трампа про мита після закриття торгів обвалила ф'ючерси

Американські фондові індекси завершили торги в середу зростанням після нестабільної торгової сесії, спочатку падаючи, а потім відновлюючись, оскільки інвестори робили ставки в останню хвилину, щоб позиціонувати себе напередодні радикальних заяв президента США Дональда Трампа про мита.

Трамп почав говорити після закриття Волл-стріт, і ф'ючерси на S&P 500 і ф'ючерси на Nasdaq розвернули напрямок, оскільки інвестори були збентежені його масштабними митними планами. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 1,6% під час його виступу, а ф'ючерси на Nasdaq - на 2,4%.

Це свідчить про те, що інвестори очікують великих втрат, коли Волл-стріт відкриється в четвер.

Широкомасштабні розпорядження Трампа включали введення 10% базового тарифу на весь імпорт до США і вищі мита для деяких з найбільших торгових партнерів країни.

Останніми тижнями американські ринки охопила волатильність, оскільки інвестори розмірковували про масштаби мит та їхній вплив на світову економіку, інфляцію та корпоративні прибутки.

Індекс волатильності CBOE, відомий як вимірювач страху на Уолл-стріт, протягом останніх трьох сесій залишався на рівні, який востаннє спостерігався в середині березня.

Деякі мита, в тому числі на сталь, алюміній і автомобілі, вже були оголошені, хоча Трамп розкрив особливості своєї тарифної політики під час церемонії в Рожевому саду Білого дому о 16:00 за східним часом (2000 за Гринвічем).

«Слова президентів мають значення, - сказав Крістофер Вулф, президент і головний інвестиційний директор Pennington Partners & Co. «Вони можуть змінювати і змінюють політику і те, як корпоративна Америка реагує на події. Це той тягар, який ми всі зараз відчуваємо».

Напередодні промови Вулф сказав, що реакція ринків залежатиме від того, чи сприйматимуть інвестори це як виважену зміну економічної політики, чи як низку, здавалося б, довільних мит, які можуть мати непередбачувані наслідки.

Перед початком виступу Трампа індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 235,36 пункту, або на 0,56%, і закрився на позначці 42 225,32, S&P 500 - на 37,90 пункту, або на 0,67%, до 5 670,97, а Nasdaq Composite піднявся на 151,16 пункту, або на 0,87%, до 17 601,05.

Підтримку індексам в середу надали великі технологічні компанії.

Акції Tesla підскочили на 5,3% після того, як видання Politico повідомило, що Трамп сказав членам свого кабінету міністрів та іншим близьким контактам, що його союзник-мільярдер Ілон Маск, генеральний директор виробника електромобілів, незабаром відійде від своєї ролі в уряді.

Це допомогло переломити попереднє падіння, викликане тим, що Tesla повідомила про 13%-ве падіння поставок у першому кварталі.

Її зростання допомогло індексу споживчих настроїв, який виріс на 2%, що є найкращим показником серед 11 секторів S&P. Акції Tesla впали під час промови Трампа після дзвінка.

Серед інших компаній «Великої сімки», Amazon.com закрився на 2% вище після того, як стало відомо, що компанія веде торги за платформу коротких відео TikTok.

Що стосується даних, то в березні прискорилося зростання заробітної плати в приватному секторі США, а нові замовлення на товари американського виробництва значно збільшилися в лютому, ймовірно, через те, що підприємства заздалегідь завантажили замовлення до введення мит.

Тепер увага буде прикута до важливих щомісячних даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі, а також до виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла в п'ятницю, який дасть уявлення про стан американської економіки і траєкторію процентних ставок.

Трейдери робили ставку на три зниження ставок ФРС в цьому році, але перспектива інфляційного тиску, викликаного митами, затьмарила перспективи.

Серед нових публічних компаній CoreWeave продовжив відновлення після важких перших двох торгових днів: стартап у сфері штучного інтелекту розвинув успіх попередньої сесії, піднявшись на 16,7%.