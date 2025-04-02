Золото зростає на попиті на метал-прихісток напередодні взаємних мит США

Ціни на золото продовжили зростання в середу після рекордного максимуму на попередній сесії, оскільки інвестори шукали захисту в цьому металі-прихістку в очікуванні потенційного впливу взаємних мит США.

О 05:40 EET спотове золото подорожчало на 0,7% до $3 131,25 за унцію. У вівторок ціна на злиток досягла історичного максимуму в $3 148,88.

Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,4% до $3 159,90.

«Основною причиною цих послідовних рекордних максимумів була купівля золота як тихої гавані, і геополітична невизначеність, що лежить в основі цього, не показує жодних ознак ослаблення», - сказав Філіп Ньюман (Philip Newman), керуючий директор Metals Focus.

Уповільнення економічного зростання в США, потенційне зростання інфляції та зниження процентних ставок можуть створити передумови для того, щоб ціна на золото досягла $3 300 в найближчі місяці, вважає Ньюман.

На ринку панує напруга напередодні введення мит в США, яке президент Дональд Трамп назвав «Днем визволення».

Митна політика Трампа може призвести до зростання інфляції, уповільнення економічного зростання і ескалації торгових суперечок.

Золото, як інструмент хеджування від глобальної нестабільності та інфляції, процвітає в умовах низьких процентних ставок.

Білий дім підтвердив, що нові мита будуть запроваджені, хоча не надав жодних подробиць щодо їх розміру та сфери застосування.

Зростанню цін на дорогоцінні метали також сприяє високий попит з боку центральних банків, очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США, геополітична нестабільність на Близькому Сході та в Європі, а також збільшення притоку коштів у біржові фонди, забезпечені золотом.

«Ринок може протестувати $3 400 за унцію протягом наступних 9 місяців у випадку «бугаєвого» сценарію», - сказав Аакаш Доші, глобальний керівник золотої стратегії в State Street Global Advisors.

Чиновники ФРС стурбовані тим, що зайнятість може знизитися, але загроза інфляції, спричиненої митами, обмежує їхню здатність що-небудь зробити.

Ринки очікують на звіт по зайнятості від ADP, який вийде сьогодні, а в п'ятницю - дані по заробітній платі в несільськогосподарському секторі.

Спотове срібло додало 0,2% до $33,82 за унцію, платина подорожчала на 0,8% до $987,66, а паладій - на 0,7% до $990,45.