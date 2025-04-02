Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азійські акції тупцюють на місці перед ключовою заявою Трампа про мита

08:16 02.04.2025 |

Фінанси

 

Азіатські акції намагалися знайти напрямок в ході торгів в середу, оскільки інвестори з обережністю чекають на ключові заяви президента США Дональда Трампа щодо мит.

Ф'ючерси на американські фондові індекси також були приглушені на початку азіатських торгів. Основні фондові індекси США у вівторок закрилися з підвищенням завдяки зростанню акцій технологічних компаній.

Трамп має намір ввести взаємні мита для широкого кола торгових партнерів 2 квітня. За цією ініціативою, яка отримала назву «День визволення», з 3 квітня буде запроваджено 25% мита на імпорт автомобілів.

Трамп оприлюднить нові торгові тарифи о 15:00 за східноєвропейським часом (19:00 за Гринвічем), і заходи набудуть чинності одразу після оголошення, повідомили у вівторок представники Білого дому.

Бессент заявив законодавцям у вівторок, що президент Трамп запровадить найвищі відповідні мита проти основних торговельних партнерів 2 квітня, залишивши країнам-мішеням можливість знизити мита, задовольнивши вимоги США, повідомляє CNBC.

Учасники ринку в усьому світі очікують на конкретні деталі щодо мит.

З огляду на те, що ці мита можуть порушити динаміку світової торгівлі, інвестори, ймовірно, зайняли вичікувальну позицію, що призвело до стриманого руху на ринку.

Японський Nikkei 225 в середу був в основному приглушений, а TOPIX втратив 0,6%.

Китайський Shanghai Composite виріс на 0,2%, в той час як індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 майже не змінився.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,4%.

Сінгапурський Straits Times Index впав на 0,4%, а австралійський S&P/ASX 200 піднявся на 0,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 виросли на 0,2%.

Південнокорейський індекс KOSPI в середу знизився на 0,3%.

Південна Корея стикається з політичними потрясіннями, оскільки Конституційний суд країни повинен розглянути питання про імпічмент президента Юна через суперечливий наказ про введення воєнного стану, а рішення про його відсторонення або відновлення очікується 4 квітня.

Політична нестабільність часто викликає занепокоєння щодо економічних потрясінь, що може призвести до обережної торгівлі, відтоку капіталу та втечі в безпечніші активи.

Оскільки Південна Корея є однією з найбільших економік регіону, будь-яка значна нестабільність може мати хвильовий ефект на сусідні ринки, особливо в країнах, залежних від торгівлі.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3730
  0,0498
 0,12
EUR
 1
 44,6084
  0,2194
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9474  0,06 0,14 41,5726  0,07 0,16
EUR 44,2896  0,16 0,37 45,0337  0,15 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,12 0,29 41,3100  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес