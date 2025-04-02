Азійські акції тупцюють на місці перед ключовою заявою Трампа про мита

Азіатські акції намагалися знайти напрямок в ході торгів в середу, оскільки інвестори з обережністю чекають на ключові заяви президента США Дональда Трампа щодо мит.

Ф'ючерси на американські фондові індекси також були приглушені на початку азіатських торгів. Основні фондові індекси США у вівторок закрилися з підвищенням завдяки зростанню акцій технологічних компаній.

Трамп має намір ввести взаємні мита для широкого кола торгових партнерів 2 квітня. За цією ініціативою, яка отримала назву «День визволення», з 3 квітня буде запроваджено 25% мита на імпорт автомобілів.

Трамп оприлюднить нові торгові тарифи о 15:00 за східноєвропейським часом (19:00 за Гринвічем), і заходи набудуть чинності одразу після оголошення, повідомили у вівторок представники Білого дому.

Бессент заявив законодавцям у вівторок, що президент Трамп запровадить найвищі відповідні мита проти основних торговельних партнерів 2 квітня, залишивши країнам-мішеням можливість знизити мита, задовольнивши вимоги США, повідомляє CNBC.

Учасники ринку в усьому світі очікують на конкретні деталі щодо мит.

З огляду на те, що ці мита можуть порушити динаміку світової торгівлі, інвестори, ймовірно, зайняли вичікувальну позицію, що призвело до стриманого руху на ринку.

Японський Nikkei 225 в середу був в основному приглушений, а TOPIX втратив 0,6%.

Китайський Shanghai Composite виріс на 0,2%, в той час як індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 майже не змінився.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,4%.

Сінгапурський Straits Times Index впав на 0,4%, а австралійський S&P/ASX 200 піднявся на 0,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 виросли на 0,2%.

Південнокорейський індекс KOSPI в середу знизився на 0,3%.

Південна Корея стикається з політичними потрясіннями, оскільки Конституційний суд країни повинен розглянути питання про імпічмент президента Юна через суперечливий наказ про введення воєнного стану, а рішення про його відсторонення або відновлення очікується 4 квітня.

Політична нестабільність часто викликає занепокоєння щодо економічних потрясінь, що може призвести до обережної торгівлі, відтоку капіталу та втечі в безпечніші активи.

Оскільки Південна Корея є однією з найбільших економік регіону, будь-яка значна нестабільність може мати хвильовий ефект на сусідні ринки, особливо в країнах, залежних від торгівлі.