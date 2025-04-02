Долар стабільний з наближенням нульової години трампівського «Дня визволення»

Долар трохи зміцнився, а інші валюти утримувалися в вузьких діапазонах в середу, оскільки трейдери з нетерпінням чекали деталей митних планів президента США Дональда Трампа, які можуть задати тон на ринках в найближчій перспективі.

Востаннє євро коштував $1,0792, а фунт стерлінгів стабілізувався на рівні $1,2924, і обидва майже не змінилися напередодні оголошення в Рожевому саду Білого дому, запланованого на 20:00 за Гринвічем, де, ймовірно, будуть введені нові значні мита, які можуть перевернути світову торговельну систему.

Трамп протягом декількох тижнів оголошував 2 квітня «Днем визволення», а прес-секретар Білого дому Кароліна Левітт заявила, що взаємні мита на країни, які вводять мита на американські товари, набудуть чинності відразу після оголошення Трампа.

«Ринки будуть нервувати перед оголошенням», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

«Настрої будуть визначатися будь-якими подальшими заголовками про мита, а це, в свою чергу, буде стимулювати рух валют напередодні важливого оголошення».

По відношенню до єни долар виріс на 0,15% до 149,85.

Австралійський долар не змінився і склав $0,62785, в той час як новозеландський долар виріс на 0,11% до $0,5707.

Деталі щодо розміру та обсягу останніх торговельних бар'єрів, які мають набути чинності, залишаються невідомими, але газета Washington Post повідомила, що помічники Трампа розглядають план, який передбачає підвищення мит на продукцію майже з усіх країн на 20%, а не націлений на певні країни чи товари.А

«Хоча загальне мито на рівні 20% теоретично може розглядатися як чистий позитив для долара США, ринок найбільше зосереджений на тому, чи прискорять мита ризик стагфляції в американській економіці», - сказав Кріс Вестон, керівник аналітичного відділу Pepperstone.

Занепокоєння щодо впливу ескалації глобальної торговельної війни на найбільшу економіку світу та низка слабших, ніж очікувалося, даних з США посилили побоювання рецесії і, в свою чергу, підірвали курс долара цього року.

Хоча в середу долар незначно виріс проти кошика валют до 104,25, це сталося після того, як у березні він впав на 3,1%, що стало найгіршим місячним показником з листопада 2022 року.

Дані у вівторок показали, що промислове виробництво в США скоротилося в березні, в той час як індекс інфляції на виробничих підприємствах підскочив до найвищого рівня майже за три роки на тлі зростаючого занепокоєння з приводу мит на імпортні товари.

«Стрімке підвищення мит і прагнення мінімізувати залежність від імпорту призводить до зростання цін, в той час як постійна невизначеність знижує базовий попит і змушує виробників чекати ясності», - зазначають економісти Wells Fargo в своїй замітці.

У той же час, канадський долар стабілізувався на рівні 1,4303 канадських доларів, а мексиканський песо трохи знизився до 20,3610 за долар.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у вівторок говорив з президентом Мексики Клаудією Шейнбаум про план Канади «боротися з невиправданими торговими діями» з боку Сполучених Штатів, повідомила канцелярія прем'єр-міністра.