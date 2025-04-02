S&P, Nasdaq завершили день з підвищенням, оскільки Волл-стріт коливається в невизначеності щодо мит Трампа

Індекси S&P 500 і Nasdaq Composite у вівторок закрилися з підвищенням наприкінці дня, коли на Волл-стріт домінувало занепокоєння інвесторів перед майбутніми оголошеннями про мита від адміністрації Трампа.

Останніми тижнями фінансові ринки були волатильними, оскільки інвестори оцінювали економічні наслідки масштабних митних планів президента США Дональда Трампа, які викликали занепокоєння щодо уповільнення економічного зростання в США та підвищення інфляції.

Очікується, що деяка невизначеність, яка охопила ринки, розвіється після того, як Трамп представить свій тарифний план в середу під час заходу в Рожевому саду, який наразі запланований на 16:00 за східним часом.

Однак, хоча ясність щодо конкретних митних заходів буде вітатися інвесторами, загальний фон залишиться вкрай невизначеним, що ускладнить ринкам досягнення згоди щодо напряму руху.

«Справа в тому, що настрої розмиті, а позиціонування все ще досить слабке», - сказав Гарретт Мелсон, портфельний стратег Natixis Investment Managers Solutions.

«Я не думаю, що ми отримаємо ту ясність, якої хочуть інвестори та бізнес-лідери, - додав він. «Зрештою, ми витрачаємо багато часу на розмови про мита, але суть у тому, що ми маємо справу з економікою, яка не працює на повну потужність».

Наразі, за словами Мелсона, це означає, що інвестори «сидять, склавши руки, і вичікують».

Таке ставлення знайшло своє відображення в трьох основних індексах Волл-стріт у вівторок, які протягом більшої частини дня коливалися між позитивною і негативною територією, перш ніж завершити день з деяким пристойним імпульсом.

S&P 500 виріс на 21,22 пункти, або на 0,38%, до 5 633,07 пунктів, в той час як Nasdaq Composite піднявся на 150,60 пунктів, або на 0,87%, до 17 449,89. Промисловий індекс Доу-Джонса знизився на 11,80 пунктів, або на 0,03%, до 41 989,96.

Зростанню Nasdaq і S&P 500 сприяло відновлення акцій технологічних компаній, які найбільше постраждали в перші тижні року.

Лідером зростання стали акції Tesla, які виросли на 3,6% напередодні звіту про поставки автомобілів за перший квартал, що виде в середу. Також зросли акції інших компаній «Великої сімки», включаючи Amazon.com, Microsoft та Meta Platforms, які подорожчали від 1% до 1,8%.

Однак на S&P також вплинуло падіння в секторі охорони здоров'я та авіакомпаніях.

Johnson & Johnson показав найгірші результати серед S&P 500, впавши на 7,6% і потягнувши за собою більш широкий сектор охорони здоров'я на 1,8% до найнижчого рівня серед 11 секторів S&P. Американський суддя у справах про банкрутство відхилив пропозицію компанії про виплату 10 мільярдів доларів, щоб припинити десятки тисяч судових позовів про те, що її дитяча присипка та інші талькові продукти викликають рак яєчників.

Тим часом акції Delta Air Lines, American Airlines та Southwest Airlines впали від 2,4% до 5,9%, оскільки аналітики Jefferies знизили рейтинг акцій на тлі побоювань, що економічна невизначеність може підірвати попит на подорожі як з боку бізнесу, так і з боку населення.

Серед окремих акцій значного зростання досягли деякі з найновіших публічних компаній.

Консервативний новинний портал Newsmax злетів другий день поспіль, підскочивши на 208%, після більш ніж 700% зростання під час свого дебюту на Нью-Йоркській фондовій біржі в понеділок.

Акції CoreWeave, які мали більш скелястий старт після дебюту в якості публічної компанії в п'ятницю, піднялися на 41,8% і знову торгуються вище ціни IPO стартапу зі штучного інтелекту.

Обсяг торгів на американських біржах склав 15,09 млрд акцій, в порівнянні з 15,83 млрд в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.