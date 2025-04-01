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АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає в парі з єною

15:43 01.04.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,13%, ширший WSJ Dollar Index - 0,02%.

Пара євро/долар за даними на 13:55 кч торгується на рівні $1,0783 порівняно з $1,0816 на закриття попередньої сесії.

Попередні дані статистичного управління Євросоюзу, оприлюднені у вівторок, засвідчили сповільнення інфляції в єврозоні в березні, що посилює очікування чергового зниження процентних ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ) у квітні.

Споживчі ціни в єврозоні минулого місяця збільшилися на 2,2% у річному вираженні - мінімальними темпами з листопада 2024 року. Отже, інфляція сповільнилася порівняно з 2,3% у лютому.

Темпи зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у березні скоротилися до мінімальних із січня 2022 року 2,4% у річному вираженні з 2,6% місяцем раніше.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила на французькій радіостанції France Inter у понеділок, що боротьба з інфляцією в регіоні все ще триває.

Курс фунта становить $1,2896 проти $1,2917 на закриття попередньої сесії.

Цього тижня інвестори очікують запровадження Вашингтоном нових мит на імпорт. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв оголосити чергову порцію заходів щодо країн, які використовують торговельні обмеження для американських компаній, 2 квітня.

Як пише у вівторок газета The Washington Post з посиланням на поінформовані джерела, радники Трампа підготували пропозицію щодо запровадження мита в 20% на більшість видів імпортованих США товарів.

Вартість долара в парі з єною знизилася під час торгів до 149,13 єни порівняно з 149,97 єни на закриття ринку в понеділок.

Курс долара до офшорного юаня збільшився до 7,2829 юаня проти 7,2656 юаня напередодні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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