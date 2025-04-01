Європейські ринки акцій впевнено зростають

Європейські фондові ринки впевнено зростають у вівторок, трейдери оцінюють статдані з економіки єврозони, а також заяви глави Єврокомісії (ЄК) Урсули фон дер Ляєн, що стосуються торговельної політики США.

Цього тижня ринок чекає введення Вашингтоном нових мит на імпорт. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв оголосити чергову порцію заходів щодо країн, які використовують торговельні обмеження для американських компаній, 2 квітня.

Глава ЄК заявила у вівторок, що Євросоюз готовий до переговорів зі США у сфері торгівлі, але також готовий відповісти на дії Вашингтона за необхідності.

"Ми відкриті до переговорів. Ми будемо підходити до них з позиції сили. У Європи є безліч важелів впливу - від торгівлі та технологій до розміру нашого ринку. Але наша сила також ґрунтується на готовності вживати жорстких контрзаходів за необхідності", - сказала фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 13:00 EET піднявся на 1,29% - до 540,83 пункту.

Британський FTSE 100 збільшився на 1%, німецький DAX - на 1,64%, французький CAC 40 - на 1,19%, італійський FTSE MIB - на 1,29%, іспанський IBEX 35 - на 1%.

Статдані, опубліковані у вівторок, засвідчили сповільнення інфляції в єврозоні в березні, що посилює очікування чергового зниження процентних ставок Європейським центральним банком у квітні.

Споживчі ціни в єврозоні минулого місяця збільшилися на 2,2% у річному вираженні - мінімальними темпами з листопада 2024 року, ідеться в повідомленні статистичного управління Євросоюзу (Eurostat), яке представило попередні дані. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 2,3% у лютому. Аналітики в середньому очікували її збереження на рівні 2,3%, за даними Trading Economics.

Безробіття в єврозоні в лютому опустилося до рекордно низьких 6,1% порівняно з 6,2% місяцем раніше, повідомило Eurostat. Експерти в середньому очікували збереження безробіття на січневому рівні.

Фінальне значення березневого індексу менеджерів із закупівель (PMI) у промисловому секторі єврозони, який розраховують HCOB і S&P Global, становило 48,6 пункту (попередньо - 48,7 пункту). Показник збільшився порівняно з 47,6 пункту в лютому.

Промислові PMI в Німеччині та Франції зросли минулого місяця, в Італії та Іспанії - знизилися.

Серед лідерів зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 у вівторок входять акції TUI AG і Commerzbank AG, що додають по 4,1%. Помітне зростання також демонструють папери Siemens Energy (+3,6%), adidas (+3,4%), SAP (+1,9%).

Ринкова вартість AstraZeneca піднялася на 1,8% на тлі позитивних результатів досліджень експериментального препарату компанії для зниження холестерину.

Котирування акцій виробників товарів класу "люкс" підвищуються, папери LVMH подорожчали на 1,1%, Kering - на 1,4%, Hermes - на 0,5%, Burberry - на 0,8%, L'Oreal - на 2,1%.

Капіталізація Zurich Insurance збільшилася на 0,9%. Швейцарський страховик оголосив про купівлю міноритарної частки в британській Icen Risk, що спеціалізується на страхуванні угод M&A.

Папери британського ритейлера будівельних матеріалів Travis Perkins подешевшали на 7,2% на тлі слабкої звітності та обережного прогнозу компанії.