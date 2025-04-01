НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,406 грн/$1

Ольга Білай підкреслила, що коли мова йде про рух до європейських стандартів, це не тільки про EUR100 тис., а також про гарантування вкладів юридичних осіб, що дозволить захистити бізнес, який зараз при ліквідації банку чекає своєї черги, коли йому компенсують кошти.