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Нацбанк скорочує продаж валюти третій місяць поспіль

10:47 01.04.2025 |

Фінанси, Економіка

Нацбанк скорочує продаж валюти третій місяць поспіль

 

Національний банк у березні продав на міжбанківському валютному ринку $2,608 млрд, що на $450 млн менше, ніж у лютому.

Про це свідчать дані регулятора.

Так, у лютому 2025 року чистий продаж валюти станови $3,058 млрд, а у січні - $3,75 млрд.

Загалом із початку року Нацбанк продав на міжбанку $9,41 млрд.

Як повідомлялося, в останній повний тиждень березня продаж доларів Національним банком збільшився до $845,63 млн проти $643,6 млн попереднього тижня та $545,2 млн два тижні тому.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив - лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив - лише $0,22 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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