Золото сягнуло історичного максимуму, оскільки митні плани Трампа викликають занепокоєння щодо інфляції

У вівторок ціни на золото досягли рекордного піку, оскільки побоювання, що відповідні мита президента США Дональда Трампа можуть посилити інфляційний тиск і перешкодити економічному зростанню, стимулювали попит на активи-прихістки.

О 08:50 EET спотове золото подорожчало на 0,6% до $3 143,05 за унцію після досягнення історичного максимуму в $3 148,88 на початку сесії.

Ф'ючерси на американське золото виросли на 0,6% до $3 169,50.

На попередній сесії злитки показали найсильніший квартал з 1986 року, що стало одним з найбільш значних підйомів в історії дорогоцінного металу.

«Очікування введення взаємних мит США 2 квітня призвело до того, що учасники ринку зайняли оборонну позицію, дещо знизивши ризики і звернувшись до золота-прихістку як хеджування від майбутньої волатильності портфеля», - сказав ринковий стратег IG Єп Чжун Ронг (Yeap Jun Rong).

«Хоча технічні індикатори вказують на перенапруження в найближчій перспективі, невизначеність навколо мит, ймовірно, поки що підтримуватиме зростання золота, оскільки покупці, схоже, очікують повторного тесту рівня $3 200».

Трамп, який розглядає мита як спосіб захисту вітчизняної економіки від недобросовісної глобальної конкуренції, пообіцяв представити масштабний тарифний план у середу, яку він назвав «Днем визволення». Відповідні мита, про які він має оголосити, стосуватимуться всіх країн.

Ринки також уважно стежать за автомобільними митами, які набудуть чинності 3 квітня.

Банківські метали, які розглядаються як засіб захисту від геополітичної та економічної нестабільності, процвітають в умовах низьких процентних ставок.

Президент ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що збереження поточного рівня процентних ставок «на деякий час» дозволить чиновникам вивчити дані, що надходять, і вирішити, що їм потрібно робити далі.

Цього тижня в США будуть опубліковані дані по вакансіях, які вийдуть пізніше, звіт по зайнятості від ADP в середу і звіт по заробітній платі в несільськогосподарському секторі в п'ятницю, які можуть дати уявлення про траєкторію зниження ставок ФРС.

Спотове срібло подешевшало на 0,1% до 34,04$ за унцію, платина впала на 0,1% до 991,41$, а паладій виріс на 0,8% до 989,19$.