Долар ослаб напередодні взаємних мит Трампа

Долар кволий у вівторок після важкого кварталу, оскільки інвестори готуються до взаємних мит президента США Дональда Трампа, в той час як австралійський долар похитнувся, оскільки центральний банк залишив ставки без змін, як і очікувалося.

Резервний банк Австралії заявив, що він все ще обережно оцінює перспективи, хоча і не зробив прямого посилання на обережність щодо повторного зниження ставок. РБА залишив процентну ставку на рівні 4,1%.

Курс австралійця мало змінився і склав $0,6248 після початкового зростання у відповідь на це рішення. У понеділок валюта досягла чотиритижневого мінімуму в $0,6219, хоча в першому кварталі вона зросла на 1%.

«Заява РБА свідчить про те, що вони наближаються до наступного зниження ставки, але не поспішають сигналізувати про це напередодні виборів або квартальних показників інфляції», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index. В Австралії відбудуться загальні вибори 3 травня.

У лютому РБА вперше за останні чотири роки знизив процентну ставку, але відтоді дотримується обережного тону щодо подальшого пом'якшення, а губернатор Мішель Буллок та інші високопосадовці применшують ймовірність багаторазового зниження ставок.

Основна увага інвесторів зосереджена на новому раунді взаємних мит, про який Білий дім має оголосити в середу, але подробиць поки що мало. Пізно ввечері в неділю Трамп заявив, що практично всі країни будуть обкладені митами цього тижня.

Це призвело до пригнічення валютних ринків, оскільки трейдери залишилися в стороні в очікуванні ясності щодо торговельної політики Трампа. Трамп вже запровадив мита на алюміній, сталь і автомобілі, а також підвищив мита на всі товари з Китаю.

«Другий квартал може принести інвесторам стільки ж невизначеності та волатильності, скільки і перший квартал року», - сказав Ентоні Саглімбене, головний ринковий стратег Ameriprise Financial.

«На сьогоднішній день існує дуже мало ясності щодо того, на що і на кого будуть спрямовані ці мита з самого початку. Волатильність ринку може зрости в залежності від того, на що і на кого будуть спрямовані ці мита».

Курс євро стабілізувався на рівні $1,0827 після зростання на 4,5% у першому кварталі року, що стало найсильнішим квартальним показником з жовтня-грудня 2022 року, головним чином завдяки фіскальній реформі в Німеччині, хоча деякі інвестори скептично ставляться до того, що бугаєвий тренд продовжиться довше.

У вівторок японська єна зміцнилася на 0,2% до 149,62 за долар. У січні-березні єна зросла майже на 5% по відношенню до долара на тлі зростаючих бетів на те, що Банк Японії знову підвищить процентні ставки.

Дані у вівторок показали, що ділові настрої серед великих японських виробників погіршилися за три місяці до березня, що свідчить про те, що ескалація торгової напруженості вже завдає шкоди економіці, яка залежить від експорту, і ускладнює наступні кроки Банку Японії.

Окрім мит, він готується до напруженого тижня з низкою економічних звітів, включаючи дані про зайнятість і заробітну плату, які можуть пролити вкрай необхідне світло на те, як тримається економіка США під час другого президентства Трампа.

Виступи голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та інших представників центрального банку цього тижня також можуть дати підказки щодо подальшої динаміки процентних ставок у США.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти проти шести конкурентів, знизився на 0,12% до 104,06. Фунт стерлінгів виріс на 0,1% до $1,2931. Новозеландський долар знизився на 0,1% до $0,5673.