Акції в Азії ростуть слідом за Волл-стріт напередодні мит Трампа

Акції в Азії зросли у вівторок, слідуючи за нічним зростанням на Волл-стріт, але інвестори були обережними напередодні введення мит у відповідь з боку США, 2 квітня, в той час як Резервний банк Австралії, як і очікувалося, зберіг процентні ставки без змін.

Основні фондові індекси США в понеділок закрилися з підвищенням, хоча ф'ючерси на ці індекси впали на початку азіатських торгів у вівторок, напередодні нових мит.

Резервний банк Австралії (РБА) оголосив, що збереже офіційну ставку на рівні 4,10%, що було очікуваним рішенням для ринків.

Цей крок слідує за зниженням ставки на 25 базисних пунктів у лютому, що стало першим зниженням з кінця 2020 року.

Рішення РБА ухвалене на тлі складного економічного ландшафту, де на його обережний підхід впливають такі фактори, як триваюча федеральна виборча кампанія та очікувані торговельні мита США.

Австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,8% до рішення РБА і практично не змінився після очікуваного рішення.

З інших внутрішніх новин, дані показали, що роздрібні продажі в країні в лютому виявилися трохи нижчими, ніж прогнозувалося, на тлі зниження витрат домогосподарств.

Трамп встановив 2 квітня крайнім терміном для запровадження взаємних мит проти широкого кола торговельних партнерів без жодних винятків. За цією ініціативою, що отримала назву «День визволення», з 3 квітня буде запроваджено 25% мита на імпорт автомобілів.

Трамп оприлюднить нові торгові мита 2 квітня о 15:00 за східним часом (19:00 за Гринвічем), заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Fox News у понеділок.

Інвестори стурбовані потенційним ослабленням попиту з боку США, найбільшої економіки світу, і ризиком більш широкого спаду глобального зростання.

Однак більшість азійських фондових індексів підскочили у вівторок після значних втрат, оскільки Волл-стріт закрився з підвищенням.

Цьому відскоку також сприяло те, що інвестори закривали короткі позиції напередодні майбутньої заяви Трампа, в той час як слабкі показники першого кварталу спричинили певні покупки на пониження.

Японський Nikkei 225 виріс на 0,7% в четвер, а TOPIX - на 0,8%.

Південнокорейський KOSPI підскочив на 1,9%, очоливши зростання. Дані у вівторок показали, що експорт країни зріс, але був нижчим, ніж очікувалося в березні.

Індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі виріс на 0,6%, а індекс SET в Таїланді підскочив на 1%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 майже не змінилися.

Китайський Shanghai Composite виріс на 0,6%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,3%. Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,3%.

Дані у вівторок показали, що виробнича активність в Китаї досягла чотиримісячного максимуму в березні, завдяки зростанню нових замовлень, як показали приватні дані PMI у вівторок.

Індекс ділової активності у виробничому секторі від Caixin виріс до 51,2, перевершивши прогнози 50,6 і лютневе значення 50,8.