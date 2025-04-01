Фінансові новини
- |
- 01.04.25
- |
- 22:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Акції в Азії ростуть слідом за Волл-стріт напередодні мит Трампа
07:50 01.04.2025 |
Акції в Азії зросли у вівторок, слідуючи за нічним зростанням на Волл-стріт, але інвестори були обережними напередодні введення мит у відповідь з боку США, 2 квітня, в той час як Резервний банк Австралії, як і очікувалося, зберіг процентні ставки без змін.
Основні фондові індекси США в понеділок закрилися з підвищенням, хоча ф'ючерси на ці індекси впали на початку азіатських торгів у вівторок, напередодні нових мит.
Резервний банк Австралії (РБА) оголосив, що збереже офіційну ставку на рівні 4,10%, що було очікуваним рішенням для ринків.
Цей крок слідує за зниженням ставки на 25 базисних пунктів у лютому, що стало першим зниженням з кінця 2020 року.
Рішення РБА ухвалене на тлі складного економічного ландшафту, де на його обережний підхід впливають такі фактори, як триваюча федеральна виборча кампанія та очікувані торговельні мита США.
Австралійський S&P/ASX 200 виріс на 0,8% до рішення РБА і практично не змінився після очікуваного рішення.
З інших внутрішніх новин, дані показали, що роздрібні продажі в країні в лютому виявилися трохи нижчими, ніж прогнозувалося, на тлі зниження витрат домогосподарств.
Трамп встановив 2 квітня крайнім терміном для запровадження взаємних мит проти широкого кола торговельних партнерів без жодних винятків. За цією ініціативою, що отримала назву «День визволення», з 3 квітня буде запроваджено 25% мита на імпорт автомобілів.
Трамп оприлюднить нові торгові мита 2 квітня о 15:00 за східним часом (19:00 за Гринвічем), заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Fox News у понеділок.
Інвестори стурбовані потенційним ослабленням попиту з боку США, найбільшої економіки світу, і ризиком більш широкого спаду глобального зростання.
Однак більшість азійських фондових індексів підскочили у вівторок після значних втрат, оскільки Волл-стріт закрився з підвищенням.
Цьому відскоку також сприяло те, що інвестори закривали короткі позиції напередодні майбутньої заяви Трампа, в той час як слабкі показники першого кварталу спричинили певні покупки на пониження.
Японський Nikkei 225 виріс на 0,7% в четвер, а TOPIX - на 0,8%.
Південнокорейський KOSPI підскочив на 1,9%, очоливши зростання. Дані у вівторок показали, що експорт країни зріс, але був нижчим, ніж очікувалося в березні.
Індонезійський композитний індекс Джакартської фондової біржі виріс на 0,6%, а індекс SET в Таїланді підскочив на 1%.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 майже не змінилися.
Китайський Shanghai Composite виріс на 0,6%, а індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,3%. Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,3%.
Дані у вівторок показали, що виробнича активність в Китаї досягла чотиримісячного максимуму в березні, завдяки зростанню нових замовлень, як показали приватні дані PMI у вівторок.
Індекс ділової активності у виробничому секторі від Caixin виріс до 51,2, перевершивши прогнози 50,6 і лютневе значення 50,8.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія перерахувала Україні €3,5 мільярда у межах Ukraine Facility
ТОП-НОВИНИ
|Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ
|У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про «зовнішнє управління» в Україні
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
|У Раді розробили законопроєкт, який дозволить не зупиняти службу під час СЗЧ військового, - Костенко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Долар США зміцнюється до євро і фунта, дешевшає в парі з єною
|Європейські ринки акцій впевнено зростають
|ФГВФО прагне до поствоєнної гарантованої суми відшкодування EUR100 тис. та поширення гарантування на юросіб
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,406 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.04.25
|Нацбанк скорочує продаж валюти третій місяць поспіль
|Золото сягнуло історичного максимуму, оскільки митні плани Трампа викликають занепокоєння щодо інфляції
Бізнес
|Квантовий прорив: вперше згенеровані справжні випадкові числа
|SpaceX просить у Трампа виняток зі сплати імпортних мит
|Neuralink розробляє чип Blindsight, який дозволить сліпим бачити
|TSMC відкрила завод з виробництва 2 нм чипів на Тайвані, попри розширення в США
|Модель ChatGPT GPT-4o генерує зображення з читабельними написами
|Apple та Маск конфліктують через плани розширення супутникових послуг — WSJ
|Дослідники попереджають: до AGI ще далеко, а уявлення людей про ШІ не відповідають реаліям