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АНАЛІТИКА

Інвестори втрачають віру у швидкий мир: Українські облігації подешевшали до мінімуму за останні 4 місяці

17:15 31.03.2025 |

Фінанси

 

Доларові суверенні єврооблігації України впали до найнижчого рівня за останні чотири місяці після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував останні заяви російського диктатора Володимира Путіна, послабивши сподівання фінансових ринків на швидке досягнення угоди про припинення вогню.

На торгах у понеділок українські облігації продемонстрували найгіршу динаміку серед цінних паперів країн, що розвиваються, повідомляє Bloomberg.

Котирування суверенних євробондів України із погашенням у 2034 році впали майже на 2 центи - до рівня нижче 53 центів за долар. Минулого місяця їх ціна перевищувала 61 цент за долар номінальної вартості на тлі оптимізму, що Трампу вдасться швидко досягти угоди про припинення вогню.

Після перемоги Трампа на виборах котирування українських євробондів підскочили на тлі очікувань, що новому президенту США вдасться швидко зупинить війну. Проте після піку на початку лютого вартість суверенних облігацій України почала знижуватися, оскільки інвестори сумніваються, яку мирну угоду зрештою отримає Україна, а також чи продовжить країна отримувати допомогу від США.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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