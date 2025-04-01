Ринки акцій Європи падають в очікуванні дзеркальних мит США

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи падають на торгах у понеділок, інвестори оцінюють статдані та перспективи введення дзеркальних мит Сполученими Штатами.

Індекс Stoxx Europe 600 до 12:38 к. ч. знизився на 1,24% - до 535,36 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 втратив 0,94%, німецький DAX - 1,15%, французький CAC 40 - 1,27%, італійський FTSE MIB - 1,56%, іспанський IBEX 35 - 1,23%.

У вихідні американський президент Дональд Трамп підтвердив плани запровадити цього тижня дзеркальні мита на товари з інших країн, що збільшило занепокоєння інвесторів з приводу глобальної торговельної війни, яка може уповільнити економічне зростання.

За словами Трампа, нові заходи стосуваватимуться практично всіх торгових партнерів США. При цьому деталі цих заходів залишаються неясними.

Франція при цьому дала зрозуміти, що за необхідності готова відповісти на мита Вашингтона. Французький міністр-делегат із зовнішньої торгівлі Лоран Сен-Мартен наголосив, що Європа не шукала цього торгового конфлікту і не повинна дозволяти себе залякувати.

Тим часом роздрібний продаж у Німеччині в лютому збільшився на 0,8% відносно попереднього місяця, повідомило Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Аналітики в середньому очікували, що показник не зміниться, за даними Trading Economics.

О 15:00 к. ч. Destatis також опублікує попередні дані про динаміку споживчих цін у країні в березні.

На торгах у Парижі активно дешевшають акції Renault (-3,6%), Saint-Gobain (-2,8%) і Societe Generale (-3%), у Лондоні - Anglo American (-3,5%), Glencore (-3,8%) і Rio Tinto (-3,4%).

У Мілані помітно знижується капіталізація автомобільних Ferrari N.V. (-1,3%), Stellantis (-2,8%), Iveco (-3,9%), а також банків UniCredit (-2,5%), Banco BPM (-2,9%), BPER Banca і Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) (-3,9% у обох).

Ринкова вартість Mediobanca скорочується на 2,4% після повідомлення Financial Times із посиланням на джерела про те, що цей італійський банк висловив Європейському центральному банку побоювання щодо двох своїх великих акціонерів - будівельного магната Франческо Гаетано Кальтаджироне та інвесткомпанії Delfin сім'ї мільярдерів Дель Веккьо. Банк побоюється їхнього надмірного впливу на управління через ланцюжок пов'язаних інвестицій. Закон вимагає повідомляти регулятора про скоординовані дії та отримувати схвалення.

MPS, в якому у цих інвесторів також є частки, раніше висунув пропозицію щодо купівлі Mediobanca за 13,3 млрд євро, і якщо угода відбудеться, вони також можуть побічно отримати контроль над 29% акцій страховика Generali, в якому Mediobanca володіє 13%. Акції Generali дешевшають на 0,3%.

Котирування паперів британського виробника і ритейлера продуктів харчування Associated British Foods знижуються на 3% після новин про звільнення Пола Маршана з посади голови дочірньої мережі Primark.

Британський ритейлер зоотоварів Pets at Home Group Plc скорочує капіталізацію на 12,3% після публікації слабкого прогнозу.

Акції шведської Volvo Car дешевшають на 1,4%. Рада директорів виробника легкових автомобілів призначила на посаду головного виконавчого директора Хакана Самуельссона, який вже очолював компанію протягом десяти років до 2022 року. Джим Роуен поступиться йому посадою CEO у вівторок, проте Volvo шукатиме довгострокового наступника (контракт Самуельссона розрахований на два роки).

Aston Martin нарощує ринкову вартість на 11,5%. Британський автовиробник хоче залучити щонайменше 125 млн фунтів стерлінгів ($162 млн) за рахунок продажу додаткового пакета акцій канадському мільярдеру Лоуренсу Строллу і міноритарної частки в однойменній гоночній команді "Формули-1". При цьому компанія тепер прогнозує помірне зростання продажу цього року замість очікуваного раніше підйому на 4-6% (mid-single).