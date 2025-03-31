Проблеми торгової війни підштовхують золото до рекордних максимумів

У понеділок золото досягло історичного максимуму, перевищивши позначку $3 100, оскільки інвестори звернулися до активу-прихістку на тлі побоювань, що митні плани президента США Дональда Трампа розпалять глобальну торговельну війну і спричинять економічні наслідки.

О 05:55 EET Спотове золото подорожчало на 0,6% до $3 103,63 за унцію після досягнення рекордного максимуму в $3 107,26. У березні злитки подорожчали більш ніж на 8%.

Індекс долара знизився на 0,2%, що зробило доларове золото дешевшим для покупців, які володіють іншими валютами.

«Рівень занепокоєння на ринках зростає напередодні взаємних оголошень про мита в США, що підтримує високий попит на золото як захисну позицію», - сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Уотерер (Tim Waterer).

«Якщо оголошення про мита на цьому тижні не будуть настільки серйозними, як побоювалися, то ціна на золото може почати відступати, оскільки може спрацювати фіксація прибутку від максимумів».

Очікується, що Трамп оголосить про взаємні мита 2 квітня, а мита на автомобілі почнуть діяти з 3 квітня.

Ще більше посилюючи занепокоєння з приводу глобальної торгової війни, Трамп заявив в неділю, що він «розлючений» на президента Росії Володимира Путіна і введе додаткові мита в розмірі від 25% до 50% на покупців російської нафти, якщо він відчує, що Москва блокує його зусилля по припиненню війни в Україні.

Золото, яке традиційно розглядається як засіб захисту від політичної та економічної невизначеності, цього року подорожчало більш ніж на 18%. Зростання цін на дорогоцінний метал спонукало кілька банків підвищити свої прогнози цін на золото на 2025 рік.

Тим часом президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила, що дані по інфляції, опубліковані в п'ятницю, підтверджують зниження її впевненості в тому, що два зниження процентних ставок в цьому році є «розумним» прогнозом.

Спотове срібло подорожчало на 0,4% до 34,23 доларів за унцію, платина залишилася стабільною на рівні 983,51 доларів, а паладій виріс на 0,4% до 975,70 доларів. Всі три метали налаштовані на щомісячне зростання.